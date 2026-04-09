“One Piece” vuelve a ponerse en el centro de la conversación. Y es que la adaptación del manga de Eiichiro Oda suma seis nominaciones en los Crunchyroll Anime Awards 2026, una edición que premiará lo mejor del 2025 y cuya gala se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en Tokio. Esto implica que la mayor parte de este reconocimiento llega gracias a los episodios del arco de Egghead, una etapa del anime que ha llamado la atención de los espectadores por su salto visual y por el ritmo de su narración.

Vale precisar que este arco sitúa a los Sombrero de Paja en la futurista isla laboratorio del doctor Vegapunk, donde todo—desde la tecnología hasta el diseño de escenarios—rompe con lo que la tripulación había visto hasta ahora.

Allí, Luffy y compañía se topan con armas experimentales, misterios científicos y decisiones que conectan con los grandes secretos del mundo de “One Piece”.

Antes de continuar, mira el tráiler de esta parte de la historia:

¿CUÁLES SON LAS NOMINACIONES DE ONE PIECE EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Como mencioné previamente, “One Piece” figura en seis categorías de los Crunchyroll Anime Awards 2026.

1. Mejor serie en curso (Best Continuing Series)

Esta terna reconoce a las producciones que se mantienen en emisión y han destacado durante el periodo de elegibilidad.

Aquí compite contra “DAN DA DAN” (Temporada 2), “Kaiju No. 8” (Temporada 2), “My Hero Academia” (Temporada final), “Solo Leveling” (Temporada 2) y “SPY x FAMILY” (Temporada 3).

2. Mejor animación (Best Animation)

Esta categoría premia el nivel visual de la serie, desde la fluidez de la acción hasta el uso del color y la composición.

Aquí comparte nominación con “DAN DA DAN” (Temporada 2), “Gachiakuta”, “My Hero Academia” (Temporada final), “Solo Leveling” (Temporada 2) y “Takopi’s Original Sin”.

3. Mejor diseño de personajes (Best Character Design)

Este apartado valora el trabajo del equipo que ha actualizado en el anime el trazo original de Eiichiro Oda en la etapa reciente de la historia.

Aquí, “One Piece” se mide con “The Apothecary Diaries” (Temporada 2), “DAN DA DAN” (Temporada 2), “Gachiakuta”, “My Dress-Up Darling” (Temporada 2) y “Takopi’s Original Sin”.

4. Mejor anime de acción (Best Action Anime)

Esta terna distingue a las producciones donde las batallas y secuencias dinámicas son el eje de la trama.

Aquí, sus rivales son: “DAN DA DAN” (Temporada 2), “Gachiakuta”, “Kaiju No. 8” (Temporada 2), “My Hero Academia” (Temporada final) y “Solo Leveling” (Temporada 2).

5. Mejor interpretación de voz en japonés

Mayumi Tanaka está nominada por su papel como Monkey D. Luffy.

Ella comparte nominación con intérpretes como Aoi Yuki, Chiaki Kobayashi, Daiki Yamashita, Kikunosuke Toya y Reina Ueda.

6. Mejor interpretación de voz (castellano)

Marisa Marciel, por su parte, compite por su interpretación de Nami en el doblaje para España.

Ella se enfrenta en la categoría a Adrián Pineda, Carles Teruel, Cristina Peña, Joel Gómez Jiménez y Marta Barbará.

¿CÓMO VOTAR EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Si quieres apoyar a “One Piece”, puedes hacerlo desde la web oficial de los Crunchyroll Anime Awards 2026, donde se habilita un voto por categoría al día por cada cuenta registrada.

El proceso es sencillo: tan solo debes entrar al portal, pulsar en el botón “Vota”, elegir la categoría, seleccionar tu serie favorita, confirmar y colocar un correo electrónico en el formulario que aparece para validar el voto.

Recuerdas que las votaciones se cierran el miércoles 15 de abril y que el resultado final no depende solo del público, ya que Crunchyroll combina los votos de los fans con la decisión de un jurado de especialistas.

"One Piece" compite en 6 categorías de los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: @ToeiAnimation / X)

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