En el universo “One Piece” hay momentos que los fans esperan durante años, y el reencuentro entre Nico Robin y Jaguar D. Saul es de esos que van directo al corazón de quienes siguen la historia creada por Eiichirō Oda. Esta vez, la escena que ya conmovió en el manga da el salto a las pantallas y se verá en el episodio 1163 del anime de Crunchyroll, como un regalo especial para quienes cargan desde hace tiempo con el recuerdo de la tragedia de Ohara. Así, si quieres disfrutar de este emotivo momento sin perderte ningún detalle, esta nota es para ti.

Vale precisar que el regreso de Saul generó un ruido enorme desde su aparición en la obra original, cuando se confirmó que el gigante había sobrevivido al ataque a Ohara y se encontraba vinculado a Elbaf y a la recuperación de los libros de los arqueólogos.

Entonces, su reunión con Robin se presenta como una especie de recompensa emocional para la chica, quien al fin puede ver vivo al amigo que creyó perdido durante más de dos décadas dentro del relato.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 1163 de “One Piece”:

¿QUÉ PASA EN EL EPISODIO 1163 DE “ONE PIECE”?

¡Cuidado con los spoilers! Este capítulo lleva por título "I Want You to Praise Me - The Reunion of Robin and Saul" (en español: “Quiero que me elogies: el reencuentro de Robin y Saul”) y mostrará cómo Robin es guiada hacia la llamada “biblioteca de Elbaf”, donde la espera Saul, ahora asociado a la protección de los libros rescatados de Ohara.

En la obra original, tal como recuerda Anime Explained, la escena está construida como un espejo directo de su primer encuentro en la isla, con el gigante usando el mismo gesto y la misma risa característica para romper el hielo antes de abrazarla.

En ese sentido, el corazón del episodio estaría en el diálogo entre ambos, en el que Robin reconoce el peso de haber sobrevivido 22 años como fugitiva y le pide a Saul que la felicite por seguir con vida.

Por lo tanto, esta conversación funciona como cierre simbólico de la culpa que el personaje arrastraba desde la infancia, y también como una reafirmación del lugar que ocupa dentro de la tripulación de Luffy.

Ahora, el estudio Toei tiene la tarea de trasladar esta carga emotiva a pantalla, y todo apunta a que el episodio combinará flashbacks y reacciones del resto de los Sombrero de Paja.

¿POR QUÉ EL REENCUENTRO ENTRE NICO ROBYN Y JAGUAR D. SAUL DE “ONE PIECE” IMPORTA TANTO?

De acuerdo con CBR, la presencia de Saul en Elbaf tiene origen en un hecho clave: el exvicealmirante fue salvado tras el Buster Call a Ohara, con Aokiji decidiendo congelarlo de un modo que le permitió sobrevivir, y luego se convirtió en líder del grupo de gigantes que recuperó los libros del lugar.

Y, para Robin, este momento significa reencontrarse con el único adulto que la defendió cuando el mundo entero la consideraba una amenaza, y también comprobar que el legado de Ohara siguió vivo mientras ella aprendía a sobrevivir por su cuenta.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1163 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1163 del anime “One Piece” forma parte de la emisión regular de la serie en Crunchyroll, servicio que actualmente aloja la etapa más reciente de las aventuras de Luffy y su tripulación con ‘simulcast’ para varios territorios.

El capítulo se estrena el domingo 24 de mayo del 2026 y, para disfrutarlo sin problemas, te recomiendo asegurarte de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Jaguar D. Saul del anime "One Piece" fue clave en la infancia de Nico Robin (Foto: Toei Animation)

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