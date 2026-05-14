Gracias a su tercera temporada, el anime “Jujutsu Kaisen” volvió a encender la conversación con el Arco del ‘Culling Game’ y, además, logró que uno de sus capítulos se colara en el selecto club de los “casi perfectos” dentro de uno de los portales de votación más consultados por los fans: IMDb. Y, tal como te puedes imaginar, ese episodio no está solo: otros tres títulos muy queridos comparten la misma calificación de 9.9 sobre 10. ¡Conócelos en las siguientes líneas!

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” sigue a Yuji Itadori, un estudiante que termina ligado al villano Sukuna y entra al mundo de los hechiceros para enfrentarse a maldiciones cada vez más peligrosas, con batallas donde el riesgo para sus amigos crece en cada arco.

En la etapa del ‘Culling Game’, el foco se reparte entre varios personajes clave y el tono se vuelve aún más oscuro y espectacular, algo que explica por qué este tramo concentra algunos de los capítulos más celebrados por la comunidad.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 del anime:

¿QUÉ ANIMES TIENEN EPISODIOS CON CALIFICACIÓN 9.9 EN IMDb?

1. “Jujutsu Kaisen”

Empiezo la lista con “Sendai Colony”, episodio 12 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, el cual registra una puntuación de 9.9 basada en más de 40 mil votos.

Este capítulo muestra a Yuta Okkotsu entrando de lleno a la Colonia de Sendai dentro del ‘Culling Game’ y enfrentándose a varios hechiceros de alto nivel, con notables secuencias de acción que se apoyan en la animación del estudio MAPPA.

Yuta Okkotsu en una escena del episodio final de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", titulado "Sendai Colony" (Foto: MAPPA)

2. “Vinland Saga”

“End of the Prologue”, el episodio 24 de la primera temporada de “Vinland Saga”, también aparece con un 9.9 de puntaje y alrededor de 40 mil calificaciones.

Este capítulo gira en torno a la audiencia de Askeladd frente al rey danés y la decisión que define el futuro de Thorfinn, en un cierre que funciona como despedida de la etapa inicial de la serie y un cambio de tono hacia arcos más introspectivos.

3. “Code Geass: Lelouch of the Rebellion”

En la lista también aparece “Re;”, episodio 25 de la segunda temporada de “Code Geass: Lelouch of the Rebellion”, que también sostiene el 9.9 con cerca de 19 mil votos registrados.

Se trata del desenlace en el que Lelouch consolida su plan final y conversa con Nunnally sobre el peligro del Sistema Damocles, mientras se resuelve la batalla que concluye la historia de la serie original.

4. “Hunter x Hunter”

Cierro la lista con “Anger × and × Light", el capítulo número 131 de “Hunter x Hunter” (2011), con la misma calificación de 9.9 y un volumen de votos similar al de “Code Geass”.

El episodio muestra cómo Gon supera sus propios límites físicos para enfrentarse a Neferpitou, dentro del arco de las Hormigas Quimera, con Killua intentando llegar a tiempo para detener las consecuencias de esa transformación.

Y tú, ¿ya habías visto estos capítulos?

Fotograma de "Anger × and × Light", episodio del anime de acción, aventuras, comedia, drama y fantasía "Hunter x Hunter" (Foto: Madhouse)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí