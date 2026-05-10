En los últimos años, Crunchyroll se ha convertido en la puerta principal para quienes quieren ver anime y no saben por dónde empezar. Y si bien el catálogo de la plataforma crece cada temporada, hoy te traigo una interesante solución a la sensación de incertidumbre frente a no saber qué disfrutar en el servicio de streaming. Aquí te presento algunos títulos pensados para principiantes, tales como “My Hero Academia”. ¡Presta atención!

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Vale precisar que las series de la lista están pensadas para distintos tipos de espectadores... desde quien quiere pura acción hasta quien prefiere algo más emocional o cotidiano.

Es decir, nos encontramos con historias de aventura, comedia, fantasía o drama escolar que cumplen el mismo objetivo: enganchar sin exigir que llegues con años de experiencia como fan.

¿QUÉ ANIMES PARA PRINCIPIANTES RECOMIENDA CRUNCHYROLL?

Debajo de estas líneas, conoce los animes para principiantes que Crunchyroll recomienda ver en su plataforma.

1. “My Hero Academia”

Empiezo la lista con “My Hero Academia”, serie que mezcla acción de superhéroes con humor de instituto y una estructura muy fácil de seguir.

Y luego de esta producción, podrías continuar con:

“Mob Psycho 100″, la cual destaca por su protagonista tímido y superpoderoso que lidia con emociones intensas en clave de comedia sobrenatural.

En el anime "Mob Psycho 100", Shigeo parece un chico común, pero oculta poderes psíquicos formidables que saldrán a la luz, a menos que controle sus emociones (Foto: Bones Film)

“Jujutsu Kaisen” , la cual se enfoca en maldiciones y hechiceros con un ritmo muy directo desde el primer capítulo.

, la cual se enfoca en maldiciones y hechiceros con un ritmo muy directo desde el primer capítulo. “Demon Slayer”, la cual ofrece un viaje clásico de entrenamiento y familia con uno de los apartados visuales más llamativos del catálogo.

2. “Blue Lock”

Por el contrario, si lo que buscas es una serie con vibras de clase escolar llena de talentos rarísimos, “Blue Lock” es para ti.

Aquí, conocemos a una selección de jugadores de fútbol en un torneo de ego y superación personal.

3. “A Place Further Than the Universe”

En “A Place Further Than the Universe”, cuatro chicas de secundaria deciden viajar a la Antártida.

Así, la serie se concentra en la amistad, el miedo a tomar riesgos y ese momento en que la adolescencia se vuelve decisión propia.

En ese sentido, es una de las mejores opciones de una sola temporada para quienes buscan emoción y viaje personal sin peleas ni poderes.

4. “ODDTAXI”

Protagonizada por un taxista con forma de morsa en una ciudad de animales antropomorfos, “ODDTAXI” arranca como comedia rara y se convierte en thriller sobre la vida urbana, los sueños rotos y la cultura pop japonesa.

De esta manera, es un show perfecto si tu referencia son más las series de misterio antes que los shonen.

5. “Frieren: Beyond Journey’s End”

En esta producción, Frieren, una maga elfa casi inmortal, se da cuenta tarde del valor de sus compañeros humanos y emprende un nuevo viaje para procesar ese duelo

Es ideal por si buscas algo más contemplativo. Además, es muy fácil de seguir... así tengas poca experiencia previa con el anime de fantasía.

Otros animes perfectos para principiantes:

6. “Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury” : un anime sobre robots gigantes, con drama estudiantil y política empresarial.

un anime sobre robots gigantes, con drama estudiantil y política empresarial. 7. “Chihayafuru” : drama deportivo sobre karuta, un juego de cartas basado en poesía clásica japonesa, que termina siendo puro nervio competitivo y romance ligero.

drama deportivo sobre karuta, un juego de cartas basado en poesía clásica japonesa, que termina siendo puro nervio competitivo y romance ligero. 8. “SPY x FAMILY”: estupenda comedia donde un espía, una asesina y una niña telépata fingen ser una familia perfecta para cumplir una misión… mientras se encariñan de verdad.

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