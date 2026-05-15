En esta temporada, el anime “One Piece” por fin entró al esperadísimo arco de Elbaf, así que cada nuevo capítulo se siente como un evento semanal imperdible para los fans que siguen la recta final de la historia de Luffy y compañía. En ese sentido, seguro te gustaría saber todo sobre el episodio 1162 de la producción. Por eso, en esta nota, te cuento cuándo, a qué hora y cómo verlo sin problemas en Crunchyroll. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este capítulo lleva como título oficial “A Gargantuan Wave of Emotion - The Dreamlike Scenery of Elbaph” (en español: “Una gigantesca ola de emoción: El paisaje de ensueño de Elbaf”) y se centra en la exploración de la espectacular isla de los gigantes.

De esta manera, la historia retoma todo lo visto en el episodio 1161: el trato peligroso que Loki le plantea a Luffy, la tensión creciente en el “inframundo” de Elbaf y las referencias cada vez más directas a Shanks y a la situación de Jaguar D. Saul.

Es decir, nos adentraremos en la geografía y la cultura de Elbaf, mientras se insinúan conflictos internos en el reino gigante que parecen estar muy cerca de estallar.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 1162 de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1162 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo se estrena el domingo 17 de mayo del 2026, fecha que te recomiendo marcar en tu calendario.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1162 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1162 de “One Piece” está programado para llegar a las pantallas japonesas a las 11:15 p.m. (JST), lo que equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Horario por país

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) del domingo 17 de mayo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. del domingo 17 de mayo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. del domingo 17 de mayo Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. del domingo 17 de mayo Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. del domingo 17 de mayo España 4:15 p.m. del domingo 17 de mayo

Recuerda: estos horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1162 DE “ONE PIECE”?

Tal como el resto del anime, el episodio 1162 de “One Piece” se sumará al catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del capítulo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Roronoa Zoro, la mano derecha de Luffy y el espadachín de los Sombrero de Paja, también se luce en el episodio 1162 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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