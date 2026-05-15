En este episodio del anime "One Piece", Luffy y su tripulación se adentran en la tierra de los guerreros gigantes (Foto: Toei Animation)
En este episodio del anime "One Piece", Luffy y su tripulación se adentran en la tierra de los guerreros gigantes (Foto: Toei Animation)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

En esta temporada, el anime por fin entró al esperadísimo arco de Elbaf, así que cada nuevo capítulo se siente como un evento semanal imperdible para los fans que siguen la recta final de En ese sentido, seguro te gustaría saber todo sobre el episodio 1162 de la producción. Por eso, en esta nota, te cuento cuándo, a qué hora y cómo verlo sin problemas en . ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

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Vale precisar que este capítulo lleva como título oficial “A Gargantuan Wave of Emotion - The Dreamlike Scenery of Elbaph” (en español: “Una gigantesca ola de emoción: El paisaje de ensueño de Elbaf”) y se centra en la exploración de la espectacular isla de los gigantes.

De esta manera, la historia retoma todo lo visto en el episodio 1161: el trato peligroso que Loki le plantea a Luffy, la tensión creciente en el “inframundo” de Elbaf y las referencias cada vez más directas a Shanks y a la situación de Jaguar D. Saul.

Es decir, nos adentraremos en la geografía y la cultura de Elbaf, mientras se insinúan conflictos internos en el reino gigante que parecen estar muy cerca de estallar.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 1162 de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1162 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo se estrena el domingo 17 de mayo del 2026, fecha que te recomiendo marcar en tu calendario.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1162 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1162 de “One Piece” está programado para llegar a las pantallas japonesas a las 11:15 p.m. (JST), lo que equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Horario por país

PaísesHorario
Estados Unidos7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) del domingo 17 de mayo
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:15 a.m. del domingo 17 de mayo
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:15 a.m. del domingo 17 de mayo
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:15 a.m. del domingo 17 de mayo
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:15 a.m. del domingo 17 de mayo
España4:15 p.m. del domingo 17 de mayo

Recuerda: estos horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1162 DE “ONE PIECE”?

Tal como el resto del anime, el episodio 1162 de “One Piece” se sumará al catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del capítulo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Roronoa Zoro, la mano derecha de Luffy y el espadachín de los Sombrero de Paja, también se luce en el episodio 1162 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Roronoa Zoro, la mano derecha de Luffy y el espadachín de los Sombrero de Paja, también se luce en el episodio 1162 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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