Si te quedaste huérfano de demonios después de disfrutar de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, debes saber que—en Crunchyroll—hay toda una línea de sucesores llenos de criaturas gigantes, cadáveres reanimados y protagonistas que lidian con lo monstruoso muy de cerca. Por eso, en esta nota, reuní 5 animes de monstruos que puedes ver después de la historia de Tanjiro y compañía. ¡Presta atención y alístate para tu próxima maratón frente a la TV!

¿QUÉ ANIMES DE MONSTRUOS PUEDES VER DESPUÉS DE “DEMON SLAYER”?

1. “Ataque a los Titanes”

Empiezo la lista con “Ataque a los Titanes”, producción ambientada en un mundo encerrado tras enormes murallas, donde la humanidad intenta sobrevivir a los Titanes, gigantes humanoides que devoran personas y representan una amenaza constante.

La historia sigue a Eren Jaeger y al Cuerpo de Exploración en una guerra que va mutando hacia intrigas políticas y revelaciones sobre quién es realmente el monstruo.

De esta manera, la serie se convierte en la opción ideal si quieres pasar de los demonios a criaturas colosales y conflictos bélicos de largo aliento.

2. “Kaiju No. 8”

En “Kaiju No. 8”, el protagonista es Kafka Hibino, un trabajador de limpieza de restos de kaiju que obtiene la habilidad de convertirse en uno de estos monstruos, al mismo tiempo que sueña con unirse a las Fuerzas de Defensa.

Así, el anime combina humor, acción militar y batallas contra kaiju gigantes, con una vibra muy de “hombre sin esperanza con una segunda oportunidad en pleno apocalipsis”.

3. “Hell’s Paradise”

En “Hell’s Paradise”, Gabimaru, un ninja condenado a muerte, recibe la oferta de un perdón si viaja a una isla misteriosa para recuperar el Elixir de la Vida, acompañado de otros presos y sus verdugos.

Y resulta que la isla está llena de criaturas grotescas, plantas letales y paisajes que parecen sacados de una pesadilla espiritual, lo que genera un tono de terror de supervivencia muy marcado.

4. “Tokyo Ghoul”

En un Tokio actual donde existen ghouls que solo pueden alimentarse de carne humana, el estudiante Ken Kaneki del anime “Tokyo Ghoul” se transforma en un híbrido humano‑ghoul tras un trasplante de órganos y queda atrapado entre ambos mundos.

La serie, entonces, apuesta por el horror psicológico, las peleas sangrientas y el conflicto de identidad de un protagonista que intenta conservar su humanidad mientras aprende a vivir como depredador.

5. “Kabaneri of the Iron Fortress”

Cierro la lista con “Kabaneri of the Iron Fortress”, el show televisivo que explica que, durante una revolución industrial alternativa, un virus convierte a la gente en kabane, criaturas similares a zombis con un corazón protegido por una capa de hierro.

En este universo, la población se desplaza en trenes blindados mientras personajes como Ikoma desarrollan armas de vapor para enfrentarlos.

Así, se convierte en una estupenda alternativa si te gusta la mezcla de acción, terror y viajes sobre rieles.

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