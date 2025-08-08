A pesar del retraso debido a las disputas de licencias entre Paramount, Warner Bros. y los propios creadores de “South Park”, Trey Parker y Matt Stone, la temporada 27 de la longeva serie animada para adultos finalmente se estrenó a finales de julio de 2025. Como era de esperarse, el popular programa no puede dejar de lado los temas políticos y parodió las acciones del Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y los personajes involucrados. Pero lo que más llamó la atención del segundo episodio de la nueva entrega es la aparición de Krypto, el perro de Superman. ¿Qué pasó con él?

Pero “Got a Nut” (27x02) no solo se burla del ICE, también retoma la controvertida representación de Donald Trump y satiriza a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, y el vicepresidente JD Vance.

En el segundo episodio de la temporada 27 de “South Park”, el Sr. Mackey es despedido debido a recortes presupuestarios y se une al ICE, por lo tanto, participa en el arresto de inmigrantes indocumentados. Durante las redadas, Kristi Noem indica: “Si es marrón, cae”.

Krypto, el perro del Hombre de Acero, es asesinado en el segundo episodio de la temporada 27 de "South Park" (Foto: Comedy Central)

¿QUÉ PASÓ CON KRYPTO, EL PERRO DE SUPERMAN, EN “SOUTH PARK”?

Además de chistes sobre botox, la polémica serie hace referencia a la confesión de Kristi Noem sobre haber disparado y matado a su perro de 14 meses tras mostrar señales de comportamiento agresivo. “Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil”, señala en la ficción.

Por eso, a lo largo del segundo capítulo de la temporada 27 de “South Park”, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional le dispara a varios cachorros en la cabeza. Lo que incluye a un perro de servicio del programa de Dora la Exploradora y Krypto, el perro de Superman.

Tras ese impactante momento, Noem no se detiene y se dirige a una tienda de mascotas. ¿Quiénes serán sus próximas víctimas?

En otro momento del episodio, el vicepresidente J.D. Vance aparece inspirado en el personaje Tattoo de Fantasy Island. Además, se ofrece a frotar aceite de bebé a Satanás en una escena en la que también aparece Trump.

Kristi Noem asesina a varios cachorros en el segundo episodio de la temporada 27 de "South Park" (Foto: Comedy Central)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 27 DE “SOUTH PARK”?

El primer episodio de la temporada 27 de “South Park” se emitió el 23 de julio de 2025 a las 10 p.m., hora del Este/hora del Pacífico en Estados Unidos a través de Comedy Central. El resto de los capítulos se lanzará los siguientes miércoles.

