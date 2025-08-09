Si creciste con “Freaky Friday” (2003), esa comedia inolvidable de Disney protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, déjame decirte que “Freakier Friday” (2025), conocida en español como “Otro viernes de locos”, es puro fan service. Desde los primeros minutos, se siente como una carta de amor para quienes nos reímos y nos emocionamos con la historia original del intercambio de cuerpos. Solo que esta vez, el caos se duplica, y la nostalgia también.

Las secuelas a veces pueden sentirse forzadas o innecesarias, pero esta no es una de esas ocasiones. El regreso de Curtis y Lohan no solo aporta química, sino una continuidad emocional que le da peso a la historia. Y no te preocupes, porque “Freakier Friday” no intenta reinventar la rueda; más bien, la hace girar con más ritmo, más gags y un montón de referencias que, si parpadeas, te las pierdes.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se reencuentran para "Otro viernes de locos" (Foto: Walt Disney Pictures)

La música también hace lo suyo. Hay canciones icónicas que regresan, como “Take Me Away” de Pink Slip, y otras sorpresas musicales que están ahí para activarte la memoria emocional. Y si hablamos de cameos, hay uno que involucra a Elaine Hendrix. Esta película sabe a quién está hablándole: a nosotros, los que ya estamos en los treinta y algo, pero que todavía nos emocionamos con un buen guiño pop.

Así que si ya la viste, o si estás por hacerlo, acá te dejo un repaso por las principales referencias que aparecen a lo largo de “Otro viernes de locos”. Algunas son sutiles, otras son un guiño directo a cámara. Lo importante es que no te las pierdas, porque todas tienen algo que decir.

REFERENCIAS EN LA PELÍCULA “OTRO VIERNES DE LOCOS”

“¡Toma buenas decisiones!”: el regreso de la frase más icónica

Uno de los primeros momentos que me sacó una sonrisa fue cuando Anna (Lindsay Lohan) deja a su hija Harper en la escuela y le dice: “¡Toma buenas decisiones!”. Esa frase exacta fue la que Tess le dijo a Anna en la película original de 2003. Es un guiño pequeño pero poderoso, que establece desde el inicio que este no es solo un remake, sino una continuación emocional de aquella historia que muchos aún recordamos con cariño.

Harper Coleman (Julia Butters) y Lily Reyes (Sophia Hammons) son dos nuevos personajes para esta entrega (Foto: Walt Disney Pictures)

3 de octubre: el guiño a “Mean Girls” que no pasó desapercibido

Este es para los verdaderos fanáticos. Si prestaste atención al celular de Anna, notarás que su boda con Eric está programada para el 3 de octubre. ¿Te suena esa fecha? Exacto, es el famoso “Mean Girls Day”, el día en que Cady (también interpretada por Lohan) respondió a Aaron Samuels: “It’s October 3rd”. No sabemos si fue intencional o un accidente feliz, pero la referencia está ahí, y para los fans de “Chicas Pesadas”, fue un momento mágico.

Los cuerpos cambian, pero el caos se repite

Algo que me pareció muy acertado fue cómo “Freakier Friday” replica —y actualiza— los elementos clásicos del intercambio de cuerpos. Desde las vueltas en la cama antes de despertar en otro cuerpo, hasta los primeros minutos de confusión frente al espejo, todo está pensado para recordar la comedia física de la original. Pero también se suman nuevos elementos, como la preparación para una boda (de Anna) en vez de una de su madre, lo que le da otra capa de urgencia al conflicto.

El efecto Jake y la banda sonora de Britney Spears

Uno de los regresos más inesperados fue el de Jake, interpretado por Chad Michael Murray. Sí, el mismo chico que cantó “…Baby One More Time” fuera de la casa de los Coleman en 2003. En esta nueva película, la canción de Britney vuelve a sonar mientras Harper (en el cuerpo de Anna) y Lily (en el cuerpo de Tess) intentan coquetear con él. Todo esto, mientras intentan impedir la boda de Anna. Es absurdo, divertido y 100% “Freaky Friday”.

Chad Michael Murray interpreta a Jake, el primer amor de Anna (Foto: Walt Disney)

El cameo de “The Parent Trap”

Un momento que no puedo dejar de mencionar es cuando vemos a Elaine Hendrix, la recordada Meredith Blake de “The Parent Trap” (1998). En “Freakier Friday”, aparece como una fotógrafa de moda en una sesión con Harper y Lily, lo que no solo es una sorpresa graciosa, sino un metacomentario: Disney cerrando el círculo con dos de los papeles más recordados de Lohan.

“Take Me Away” y el regreso de Pink Slip

La canción más emblemática de “Freaky Friday” tiene su lugar en esta secuela, y no es solo un easter egg. Anna se reúne con su antigua banda, Pink Slip, para una presentación final donde interpretan nuevamente “Take Me Away”. El momento se siente como una celebración, como si Disney nos dijera: “Gracias por seguir acá, veinte años después”.

¿Besando al novio de tu mamá?

Uno de los gags más recordados de “Freaky Friday” era ver a Anna, en el cuerpo de Tess, esquivando los intentos románticos de Ryan. En “Freakier Friday”, el escenario se repite, pero con una nueva generación: ahora es Harper, atrapada en el cuerpo de su madre, quien intenta evitar por todos los medios besar a Eric, el prometido de Anna. El resultado es igual de incómodo y efectivo.

¿Un enamoramiento que nunca se fue?

Sí, el crush de Jake por Tess —en realidad por Anna en el cuerpo de Tess— vuelve a ser tema. En la tienda de música, cuando Tess (que en realidad es Lily) se encuentra con Jake, él le pregunta con toda la seriedad del mundo si Ryan sigue vivo. No solo es gracioso, sino que subraya lo marcado que quedó Jake por esa versión más “rockera” de Tess. También hay una escena en la boda donde Jake presenta a su nueva pareja… que casualmente se parece demasiado a Tess de 2003.

Harry y el calzón atómico: el regreso del hermano menor

Otro gran momento nostálgico es la aparición de Harry, el hermano menor de Anna. Solo aparece brevemente en la cena de ensayo, pero su brindis no pasa desapercibido: menciona que todavía ama a su hermana “a pesar de todos los calzoncillos chinos”. Si viste la primera, sabés que esta línea hace referencia a una de las bromas visuales más recordadas, cuando Harry termina con ropa interior en la cabeza luego de una pelea.

“Llévame lejos” y la reunión de Pink Slip

“Take Me Away” (o “Llévame lejos”, como muchos la recordamos) fue el momento musical de “Freaky Friday”. En esta secuela, no podía faltar. Y no solo suena, sino que vemos a Anna reunida con su antigua banda, Pink Slip, para un número final lleno de emoción y nostalgia. Ese momento en el que todos, incluidos los personajes, sabemos que no es solo una canción, sino la canción.

El Sr. Bates, eterno aguafiestas

¿Quién puede olvidar al Sr. Bates, el profesor que la tenía jurada con Anna? En “Freakier Friday”, él también regresa. Esta vez, es quien impone el castigo a Harper y Lily, pensando que son problemáticas. Lo mejor de todo es que mantiene ese rencor inexplicable, como si el rechazo al baile de graduación todavía doliera. Un personaje menor, sí, pero que mantiene la conexión directa con el pasado.

Nueva vida, mismo problema: la boda como cuenta regresiva

Tanto en 2003 como en 2025, hay una cuenta atrás que lo condiciona todo: la boda. La original giraba en torno a Tess casándose con Ryan. En “Freakier Friday”, es Anna quien se va a casar con Eric, y el intercambio de cuerpos ocurre justo antes del gran día. Otra vez, todo se vuelve una carrera contra el reloj para solucionar el problema antes de llegar al altar.

Manny Jacinto interpreta a Eric Reyes, el prometido de Anna en "Freakier Friday" (Foto: Walt Disney Pictures)

El humor visual, intacto

Algo que me encantó es cómo el equipo de producción no solo trajo de vuelta a los actores, sino también el humor físico que hizo tan divertida la película original. Desde las caídas en tacones altos, hasta los gestos exagerados frente al espejo, todo recuerda al estilo de comedia que definió a “Freaky Friday” y que ahora revive, pero sin sentirse forzado. Incluso los cambios de vestuario, los cambios de look y las sesiones de fotos se sienten como parte del caos controlado que tanto disfrutamos.

