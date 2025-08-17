En el universo de “Alien: Earth”, la humanidad ha dejado de estar gobernada por países para caer bajo la influencia de cinco poderosas corporaciones, responsables del rumbo del planeta… y del espacio. Esta nueva entrega expandida de la franquicia “Alien” muestra un futuro donde las reglas las imponen los consejos de administración y no los gobiernos. En esta nota conoce cuáles son y de qué tratan,

Todo sucede en 2120, dos años antes de la primera película de Ridley Scott, en un momento clave para comprender el origen de los experimentos, la tecnología y los horrores xenomorfos que conocemos. La serie creada por Noah Hawley (“Fargo”, “Legion”) para FX consigue modernizar el clásico sin perder el filo crítico: las corporaciones no solo buscan el progreso tecnológico, sino que esconden secretos, intereses ocultos y peligros inimaginables. Aquí te contamos quiénes son, qué se sabe de cada una y por qué el futuro de la humanidad —como de costumbre en “Alien”— está en juego.

¿CUÁLES SON LAS CINCO CORPORACIONES EN “ALIEN: EARTH”?

A lo largo de los episodios iniciales, la producción reveló tres nombres en pantalla, pero el comunicado oficial ya confirmó el listado completo. Son 5 megacorporaciones:

1. Weyland-Yutani: La más icónica de la franquicia; obsesionada con los xenomorfos y la biotecnología, controla América del Norte y del Sur, Marte y Saturno. Dueña de la nave Maginot —protagonista del desastre en la serie—, es famosa por anteponer sus intereses científicos a la seguridad humana.

2. Prodigio: Controla Ciudad Prodigy en Nuevo Siam y la isla de investigación “Nunca Jamás”.

3. Dinámica: Solo sabemos que controlan la Luna. Su poder espacial la convierte en un jugador estratégico con control sobre recursos y posiciones orbitales clave.

4. Lynch: Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre sus dominios o actividades. Se espera que avance la serie “Alien: Earth” para conocer su verdadera influencia.

5. Umbral (Límite): Al igual que Lynch, Límite sigue envuelta en misterio. Todavía no ha sido mencionado en los capítulos estrenados.

La serie "Alien Earth" de FX muestra una Tierra donde cinco megacorporaciones imponen su ley en el año 2120 (Foto: FX Productions)

¿CÓMO INFLUYE CADA MEGACORPORACIÓN EN “ALIEN: EARTH”?

La historia se abre mostrando a las figuras más poderosas de cada corporación durante una lección política improvisada. Weyland-Yutani y Prodigy (Prodigio) son las más relevantes por ahora: la primera, obsesionada con retener y explotar los especímenes alienígenas; la segunda, dispuesta a experimentar con vidas humanas y crear nuevos seres a través de tecnología vanguardista.

Mientras tanto, Dynamic (Dinámica) se perfila como la potencia lunar (clave por su control de bases y recursos). El papel de Lynch y Threshold (Límite) aún está incierto, pero los fans especulan que pronto podrían jugar su propio “juego de tronos” corporativo.

Esta fragmentación del poder global, lejos de traer equilibrio, intensifica la competencia por el dominio de la biotecnología, la inteligencia artificial y, sobre todo, los recursos alienígenas que desencadenan la pesadilla que conocemos en el universo “Alien”.

Prodigy revoluciona el mundo de "Alien: Earth" con sus híbridos biotecnológicos (Foto: FX Productions)

