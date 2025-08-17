Han pasado 45 años desde que “Alien”, de Ridley Scott, redefinió el terror espacial con la icónica frase: “En el espacio nadie puede oírte gritar”. Siete películas después, los escalofriantes xenomorfos siguen acechando a nuevas víctimas, pero esta vez de una manera inédita: llegan por primera vez en formato serie, bajo el título de “Alien: Earth”... y lo hacen en nuestro propio planeta.

Esta precuela, ambientada dos años antes de la película original, marca un hito en la franquicia. “Alien: Earth” no solo es la primera serie televisiva del universo “Alien”, sino también la primera historia que transcurre principalmente en la Tierra, en el año 2120 d. C. Pero, ¿dónde se recreó este mundo neofuturista y perturbador? La respuesta sorprende: Tailandia, una joya visual tanto urbana como natural y… también muy hollywoodense.

¿DÓNDE SE GRABÓ “ALIEN; EATRH”?

Toda la grabación de “Alien: Earth” se realizó en Tailandia, utilizando nada menos que 13 estudios y combinando la vanguardia de la ciudad con la exuberancia de sus paisajes naturales. La producción se convirtió en la mayor inversión internacional en la historia del cine tailandés, superando los US$85 millones de dólares y movilizando a más de 1,600 personas en el equipo técnico local.

La filmación abarcó Bangkok, Surat Thani, Samut Prakan, Krabi y Phang Nga, regiones elegidas por su fusión de arquitectura ultramoderna, selvas densas y paraísos costeros. El showrunner Noah Hawley y el director de locaciones Tunyod Kulviroj apostaron por una “estética neotailandesa” que da a la serie una atmósfera visualmente impactante y única, con paisajes urbanos y naturales que parecen sacados de otro mundo.

Bangkok, la capital, aparece con su famoso contraste: rascacielos de neón y calles bulliciosas, junto a mercados emblemáticos como el Mercado de Neón y antiguos edificios militares, formando el telón de fondo de la nave Maginot y del accidente que inicia la trama. Muchas secuencias interiores se rodaron en Studio Park (Samut Prakan), el complejo cinematográfico más avanzado del país.

Para las escenas en exteriores, el equipo exploró la playa de Ao Nam (Krabi), Surat Thani —con la reserva natural de Khao Sok— y la bahía de Phang Nga, escenarios naturales legendarios que ya han hecho historia en Hollywood.

Tailandia se convirtió en escenario de la la serie "Alien: Earth" (Foto: Touring Highlights)

LAS ESCENAS MÁS ESPECTACULARES DE “ALIEN: EARTH”

Bangkok destaca como ciudad futurista, con arquitectura antigua y moderna, escenas de lluvia, neones y mercados llenos de vida.

Krabi y Surat Thani aportan playas vírgenes, acantilados de piedra caliza, selvas y montañas: la playa Ao Nam es protagonista de secuencias clave de la serie.

Phang Nga es famosa por sus formaciones rocosas, como Ko Tapu (la isla de James Bond), que ya ha sido inmortalizada en "El hombre de la pistola de oro".

La serie de terror y ciencia ficción "Alien: Earth" se grabó en Tailandia (Foto: FX Productions)

La diversidad climática de Tailandia —monzones, humedad, cielos azules— contribuyó a la crudeza visual que distingue a la saga “Alien”, dándole una nueva personalidad en formato streaming.

¿CÓMO SE LOGRÓ EL MUNDO NEOFUTURISTA EN “ALIEN: EARTH”?

El equipo, bajo las órdenes estéticas de Noah Hawley y Kulviroj, mezcló travesías en barco por los canales de Bangkok, mercados urbanos, selvas y playas tropicales. Incluso adaptaron ubicaciones como centros comerciales abandonados, donde debieron drenar sótanos e improvisar techos para crear escenarios postapocalípticos.

Studio Park (Samut Prakan) albergó los decorados más complejos y permitió dar vida a interiores de naves, laboratorios y sitios gubernamentales del futuro.

¿DÓNDE SE PUEDE VER “ALIEN: EARTH”?

Si estás en Estados Unidos, Hulu es la opción más directa para disfrutar de cada uno de los capítulos de la serie “Alien Earth”, que se estrenó el 12 de agosto. En otros países puedes verla en Disney+. Además, FX también emitirá cada capítulo en su señal tradicional todos los martes por la noche, lo cual produce que se mantenga viva esa experiencia televisiva clásica, incluso en plena era del streaming.

Póster oficial de la serie "Alien: Earth" (Foto: Disney+)

