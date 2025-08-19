La ambiciosa “Alien: Earth” aterrizó en FX el 12 de agosto de 2025, conquistando a crítica y público por igual. La nueva entrega del universo xenomorfo, creada por Noah Hawley (“Fargo”, “Legion”), es un homenaje y reinvención de la saga, anclada esta vez en la eficacia, los límites de la conciencia y la sofisticación de la inteligencia artificial. Sin embargo, la serie también guarda un secreto que solo los fans más atentos lograron notar: el cameo del propio Hawley y el debut en pantalla de su hijo, Lev, en el episodio 2, “Mr. October”.

¿DÓNDE Y CÓMO APARECE NOAH HAWLEY EN “ALIEN: EARTH”?

En el segundo episodio, “El Sr. Octubre”, la trama presenta un flashback entrañable en el que Wendy—la protagonista, antes Marcy Hermit—recuerda a su padre sentados juntos en la mesa del desayuno, en una mañana cualquiera. Ese padre no es otro que Noah Hawley, quien debutó como actor en una de sus propias producciones. La escena, cargada de calidez y nostalgia, contrasta con el habitual suspense oscuro de la franquicia.

Los más observadores pueden captar que es Hawley quien da vida al padre de Wendy en este breve, pero significativo instante. Se trata de la primera (y única, hasta la fecha) incursión del showrunner en pantalla, un guiño personal en medio de la ciencia ficción.

El cameo de Noah Hawley y su hijo Lev en “Alien: Earth” sorprende a los fans más atentos de la franquicia. (Foto: 20th Century Studios)

También aparece su hijo

Detrás de cámaras, la experiencia fue aún más especial para la familia. En los flashbacks, la versión joven de Hermit está interpretada por Lev Hawley, el hijo del propio creador. Es la primera vez que padre e hijo trabajan juntos en televisión, y Noah confesó que eligió actuar junto a él simplemente “para lograr que se relajara y se sintiera cómodo”. De este modo, el director abordó la escena desde dentro, como un momento de unión irrepetible.

¿POR QUÉ NOAH HAWLEY QUISO APARECER EN “ALIEN: EARTH”?

Conocido por mantener un discreto segundo plano en sus proyectos anteriores, Hawley admitió que el cameo fue impulsado por el deseo de acompañar a Lev en su debut. “No era mi objetivo, pero mi hijo quería intentarlo y pensé que sería más fácil guiarlo actuando yo mismo. Finalmente, resultó una experiencia preciosa y simbólica: ser el padre, dentro y fuera de la ficción”.

El resultado es una escena íntima que suma humanidad a la narrativa y sirve como guiño privado entre padre, hijo… y quienes sepan mirar más allá de los créditos.

