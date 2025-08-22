La serie “Alien: Earth” (en español: "Alien: Planeta Tierra“) ya está disponible en Disney+ y Hulu, por lo que miles de fans de la franquicia “Alien” andan disfrutando de la producción que expande este famoso universo ficticio. Así, quizá te has dado cuenta de que -en la nueva producción- los sintéticos siguen siendo figuras claves en la historia. Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre ellos.

Vale precisar que el primer sintético de la saga es Ash, personaje interpretado por Ian Holm en “Alien” (1979).

Desde entonces, hemos conocido a otras “personas artificiales”, tales como Bishop de “Aliens” (1986), Call de “Alien³” (1992), David de “Prometheus” (2012) y Walter de “Alien: Covenant” (2017).

¿QUÉ SON LOS SINTÉTICOS EN EL UNIVERSO “ALIEN”?

Los sintéticos son entidades dotadas de inteligencia artificial con estructuras -mentales y corporales- manufacturadas.

Así, están diseñados para imitar a los seres humanos, tanto en apariencia como en comportamiento.

Es decir, a diferencia de los cíborgs (humanos con mejoras tecnológicas) y los híbridos (consciencias humanas trasplantadas a cuerpos artificiales), los sintéticos son desarrollados completamente como inteligencias mecánicas.

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS SINTÉTICOS EN EL UNIVERSO “ALIEN”

Los sintéticos son fabricados -principalmente- por la corporación Weyland-Yutani, reconocida compañía de componentes sintéticos, vehículos espaciales y sistemas computacionales.

Cabe resaltar que cada ejemplar recibe una configuración de personalidad asignada de manera aleatoria, con rasgos distintivos únicos... garantizando que cada sintético difiera de otros del mismo modelo.

Esto les permite manifestar emociones superficiales y poseer capacidad de análisis y formulación de opiniones.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SINTÉTICOS EN EL UNIVERSO “ALIEN”

A continuación, repasa las principales características de los sintéticos:

Resistencia y potencia que exceden las capacidades humanas

Capacidad de análisis y conceptualización, aunque no equiparable con la consciencia de los seres humanos

Procesamiento de datos avanzado

Emociones manufacturadas

Es importante señalar que -por mantenimiento- sus elementos individuales deben ser sustituidos cada dos años, según el tipo de actividades que el sintético haya ejecutado.

¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL SINTÉTICO DE “ALIEN: EARTH”?

Kirsh es el sintético más importante de la serie “Alien: Earth”, ya que asume un rol clave en la Corporación Prodigy.

Lo cierto es que él es el mentor de los híbridos conocidos como los “Niños Perdidos”, entre los que se encuentra la protagonista Wendy.

De esta manera, Kirsh representa a una generación sofisticada de sintéticos, capaz de instruir a otros seres, mientras considera que la existencia de los humanos está condenada al fracaso y la muerte.

Samuel Blenkin como Boy Kavalier y Timothy Olyphant como Kirsh en una escena de la serie "Alien: Earth" (Foto: FX Productions)

