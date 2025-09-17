Después de casi de dos años de espera, los fanáticos de “Gen V” finalmente podrá ver la segunda temporada del spin-off de “The Boys” y descubrir lo que sucede en este anverso luego del impactante final de la primera entrega. Los nuevos ocho episodios de la ficción satírica de superhéroes desarrollada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke se emitirán desde el 17 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2025, y promete continuar con la historia dramática, oscura y sanguinaria.

La showrunner Michele Fazekas señaló que, todos los personajes principales están en un lugar muy diferente, debido a que ha transcurrido un año después de la primera entrega y la cuarta temporada de “The Boys tuvo” tuvo lugar entre las temporadas de ‘Gen V’. “Ya ha transcurrido toda la temporada de ‘The Boys’, por lo que todos estarán en lugares muy diferentes y eso causará muchos problemas entre todos”, adelantó a The Hollywood Reporter.

Debido al tiempo que ha pasado es probable que no recuerdes en donde se quedaron los protagonistas de “Gen V”. Aunque estarán en lugares distintos en la segunda temporada, es necesario no olvidar lo último que les sucedió a personajes como Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (Derek Luh y London Thor) y Emma Meyer (Lizze Broadway).

LO QUE DEBES RECORDAR DE “GEN V” ANTES DE VER LA TEMPORADA 2

1. El encierro de Marie, Jordan y Emma

Marie Moreau, Jordan Li y Emma Meyer fueron encerrados en una prisión subterránea de alta seguridad conocida como el Centro de Rehabilitación para Adultos Elmira luego de la Universidad de Godolkin iniciada por Cate (Maddie Phillips) y Sam (Asa Germann), y concluida tras la intervención de Homelander (Antony Starr).

Marie Moreau (Jaz Sinclair) y su equipo lograrán escapar en la segunda temporada de la serie "Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

2. La muerte de Chance Perdomo

Chance Perdomo, quien interpretaba a Andre Anderson en “Gen V”, falleció en 2024 en un accidente de motocicleta a los 27 años. Michele Fazekas aseguró que pretende honrar el legado de Perdomo en la nueva temporada y decidió no reescribir el papel del primero en descubrir la verdad sobre The Woods.

Andre también fue encerrado con los otros estudiantes de la Universidad de Godolkin, así que su muerte se produce en ese lugar, donde ha pasado casi un año confinado y sufriendo experiencias traumáticas.

Chance Perdomo interpretó a Andre Anderson en la primera temporada de la serie "Gen V". ras su fallecimiento, su personaje también tendrá un final en la ficción (Foto: Amazon Studios)

3. Los responsables de crear el virus Super

Dean Shetty (Shelley Conn) de God U trabajaba con Ashley y Vought en una especie de inhibidor de los poderes de los humanos con el compuesto V. La motivación de Shetty era vengar la muerte de su familia en el avión que Homelander se negó a salvar en la primera temporada de “The Boys”. Cuando Cate descubrió que Shetty intentaba propagar un virus para matar a los supers, decidió asesinarla. Pero Shetty compartió el secreto con Malory.

Dean Shetty (Shelley Conn) fue asesinada por Cate (Maddie Phillips) en la primera temporada de Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

4. La benefactora de Marie

En la primera temporada de “The Boys” se reveló que Neuman era la benefactora secreta de Marie, ya que se sentía identificada con la joven. Aunque presionó para que Marie fuera admitida en la Universidad de Godolkin, no quedó claro sus verdaderas intenciones con esa estudiante. En cualquier caso, fue gracias a Marie que Neuman se enteró sobre el supervirus y dónde conseguirlo.

Victoria Neuman de “The Boys” era la benefactora de Marie Moreau (Jaz Sinclair), en el spin-off "Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Los nuevos guardianes de Godolkin

Cuando Homelander llega al campus de Godolkin y es testigo de la guerra civil super-humana, respalda a Cate y Sam. Además, su acciones fueron consideradas heroicas y fueron apodados los nuevos Guardianes de Godolkin. Al final de la temporada 4 de “The Boys”, arrestan a Frenchie y Kimiko.

Sam (Asa Germann) y Cate (Maddie Phillips) se convirtieron en los nuevos guardianes de Godolkin al final de la primera temporada de Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

