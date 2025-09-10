“The Long Walk” no es la primera novela de Stephen King que es llevada al cine, pero parece ser una de las más inquietantes y perturbadoras. De hecho, el autor conocido por sus novelas de terror confesó que una de las escenas del libro de 1979, que aunque fue el primero que escribió, no fue el primero en publicarse, le provocó “algunas noches de insomnio”. ¿Qué sucede? ¿Quién la protagoniza?

La cinta de suspenso y terror distópico fue coproducida y dirigida por Francis Lawrence (“Hunger Games”) a partir de un guion de J.T. Mollner (Strange Darling), y se centra en un grupo de jóvenes que participa en una competición anual de caminata en la que deben mantener una velocidad mínima de cinco kilómetros por hora para evitar la muerte. Además, no existe una mete, gana el último que quede en pie.

Producida por Roy Lee, Steven Schneider, Francis Lawrence y Cameron MacConomy, “The Long Walk” está protagonizada por Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez, Josh Hamilton, Judy Greer y Mark Hamill.

David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer encabezan el elenco principal de “The Long Walk” (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

LA ESCENA DE “THE LONG WALK” QUE AFECTÓ HASTA A STEPHEN KING

A propósito del estreno de “Camina o muere”, el 12 de septiembre de 2025, un usuario de Reddit le preguntó a Stephen King: “¿Hay momentos en los que estás escribiendo una escena en la que incluso tú tienes que dejar el bolígrafo porque se vuelve demasiado oscura?"

El autor de “Carrie”, “The Shining”, “The Mist” y “It” que escribió “The Long Walk” bajo el seudónimo Richard Bachman respondió: “Había una escena en el libro en la que Gary Barkovitch se arrancó la garganta. Eso me quitó varias noches de sueño”.

Mientras en la película, los jóvenes deben caminar a una velocidad de tres millas por hora, en la novela homónima se redujo a tres millas. Las otras reglas se mantienen: no hay línea de meta, gana el último en seguir caminando, y cuando se detienen o reducen la velocidad reciben un aviso. si llegan a tres son ejecutados.

Gary Barkovitch, personaje que en la película “The Long Walk” recae en Charlie Plummer, se caracteriza por realizar comentarios crueles, provocar al resto de los participantes y alardear sobre ser “el último que quede”.

En el libro, tiene un final brutal. La inmensa presión psicológica y física de la competencia provocan que Gary Barkovitch se quiebre. Tras volverse loco, grita y se desgarra a sí mismo en un arrebato frenético. Posteriormente, los soldados luego le disparan por detenerse. ¿Esta escena aparece en la película?

Charlie Plummer es el encargado de interpretar a Gary Barkovitch en la película "The Long Walk", basada en la novela de Stephen King (Foto: Lionsgate)

FECHA DE ESTRENO DE “THE LONG WALK”

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Estados Unidos: 12 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Reino Unido: 12 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Perú: 18 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Colombia:18 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en México: 18 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Argentina: 18 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Uruguay: 11 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Bolivia: 18 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Brasil: 11 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Long Walk” en Chile: 18 de septiembre de 2025

