Casi dos meses después de su estreno en Japón, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), la primera película de la espera trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, llega a Latinoamérica, Estados Unidos, España y otros países. Por lo tanto, los fanáticos del popular anime ya tienen sus entradas y se preguntan si esta cinta tiene alguna escena post-créditos.

La película, que tiene una duración de 155 minutos, cuenta con Haruo Sotozaki como encargado de la dirección en el estudio de anime Ufotable, con Akira Matsushima como director de animación en jefe y diseñador de personajes, y Yuki Kajiura como responsable de la música junto con Go Shiina.

Además, “Demon Slayer: Infinity Castle”, que adapta los capítulos del 140 al 157 del manga, cuenta con una clasificación PG12 y con los temas “A World Where the Sun Never Rises” de Aimer y “Shine in the Cruel Night” de LiSA.

Muzan Kibutsuji, conocido como el Demonio Original, tiene un rol es clave en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Demon Slayer: Infinity Castle” no tiene escenas post-créditos, por lo tanto, puedes abandonar la sala de cine tras el final sin temor a perderte alguna secuencia adicional que revele alguna pista sobre la siguiente película o un momento divertido de los protagonistas.

Aunque puede resultar decepcionante, no es una sorpresa para los seguidores de la historia creada por Koyoharu Gotōge, ya que la anterior película importante de la serie, “Demon Slayer: Mugen Train”, tampoco incluyó una escena posterior a los créditos.

No obstante, al final de la mayoría de los episodios del anime “Demon Slayer”, que puedes ver en Crunchyroll y Netflix, aparecen la versión chibi de Tanjiro, Nezuko o uno de sus amigos revelando un secreto de la Era Taisho.

Por otro lado, a pesar de que las escenas post-créditos se han convertido en algo común en las nuevas películas, son menos comunes en el mundo del anime. Sin embargo, algunas producciones sí las incluye. Por ejemplo, “Dragon Ball Super: Super Hero” tiene una escena post créditos, que muestra a Goku y Vegeta tras una pelea y se confirma que, técnicamente, Vegeta ganó.

Gyomei Himejima en una de las escenas de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito”, “Mientras los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y Hashira participaban en un programa de entrenamiento de fuerza grupal, el Entrenamiento Hashira, preparándose para la inminente batalla contra los demonios, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios en peligro, Tanjiro y los Hashira corren al cuartel general, pero son arrastrados a un profundo descenso hacia un espacio misterioso por las manos de Muzan Kibutsuji.

El destino de Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios es la fortaleza de los demonios: el Castillo del Infinito. Y así, el campo de batalla está listo para la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios”.

