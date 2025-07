Después de una corta cuarta temporada de “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba” que adaptó el arco de entrenamiento de Hashira, la lucha de Tanjiro y sus amigos contra los demonios continúa, pero no en una quinta entrega sino en una trilogía de películas en las que los protagonistas tendrán que enfrentar a terroríficos demonios de Rango Superior mientras comienza la batalla final contra Muzan Kibutsuji. Ya se ha revelado la fecha de estreno y otros detalles relevantes de la primera película. Pero ¿cuánto dura la primera entrega?

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita” en España) adapta el arco final de la serie de manga al anime y se estrena el 18 de julio de 2025 en Japón, el 11 de septiembre en Latinoamérica y el 12 de septiembre en España.

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment lanzarán la primera película de la esperada trilogía a nivel mundial a partir de agosto de 2025, tanto en japonés con subtítulos en español como con doblaje en español y castellano, así como en IMAX y otros formatos premium de gran formato.

La película anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito” se estrenará en Japón el 18 de julio de 2025 (Foto: Ufotable)

¿CUÁNTO DURA LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle”, que cuenta con los temas “A World Where the Sun Never Rises” de Aimer y “Shine in the Cruel Night” de LiSA, tiene una duración de 155 minutos, es decir, 2 horas y 35 minutos. Lo que sin duda es una excelente noticia para los fans del anime basado en la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

Esto significa que la nueva película de “Demon Slayer” será más larga que la última. “Mugen Train”, duró 1 hora y 57 minutos. Lo que de alguna manera disipa las dudas sobre la nueva cinta podría tener un ritmo demasiado rápido o no cubra aspectos clave del arco de Infinity Castle.

Además, se reveló que la clasificación por edad de la película “Demon Slayer: Infinity Castle” será PG12, lo que significa que se recomienda verla con supervisión de los padres para menores de 12 años.

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Mientras los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y Hashira participaban en un programa de entrenamiento de fuerza grupal, el Entrenamiento Hashira, preparándose para la inminente batalla contra los demonios, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios en peligro, Tanjiro y los Hashira corren al cuartel general, pero son arrastrados a un profundo descenso hacia un espacio misterioso por las manos de Muzan Kibutsuji.

El destino de Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios es la fortaleza de los demonios: el Castillo del Infinito. Y así, el campo de batalla está listo para la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios”.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

El elenco de voces de “Demon Slayer: Infinity Castle” aún no se ha confirmado, pero, estos son los actores que podrían volver para la primera película de la trilogía:

Natsuke Hanae le da voz a Tanjiro

Yoshitsugu Matsuoka le da voz a Inosuke

Hiro Shimono le da voz a Zenitsu

Toshihiko Seki le da voz a Muzan Kibutsuji

Kana Hanazawa le da voz a Mitsuri Kanroji

Tomokazu Sugita le da voz a Gyomei Himejima

Ken’ichi Suzumura le da voz a Obanai Iguro

Kengo Kawanishi le da voz a Muichiro Tokito

Tomokazu Seki le da voz a Sanemi Shinazugawa

Takahiro Sakurai le da voz a Giyu Tomioka

Saori Hayami le da voz a Shinobu Kocho

Maaya Sakamoto le da voz a Tamayo

Los protagonistas de "Kimetsu No Yaiba" en un afiche de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

