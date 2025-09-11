CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) finalmente se estrenó en Latinoamérica, así que ya sabemos lo que pasó con Tanjiro Kamado, los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y los Hashira en la primera película de la esperada trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Entonces, ¿qué sucede luego de que Muzan Kibutsuji se retira a su fortaleza dimensional, el Castillo Infinito, y atrapa a los protagonistas?

Tras quedarse atrapados en el Castillo Infinito, los Cazadores de Demonios se separan para encontrar a Muzan, quien está incapacitado por la medicina de Tamayo, pero en el camino se ven obligados a luchar contra poderosos demonios. El hijo de Kagaya, Kiriya, y sus hijas, Kuina y Kanata recorren el lugar con los cuervos Kasugai para localizar a las criaturas que se encuentran en ese lugar.

Mientras los antiguos Hashiras Tengen Uzui y Shinjuro Rengoku acompañan a los anteriores, Shinobu Kocho se enfrenta a Doma de Rango Superior Dos. Busca vengar la muerte de su hermana Kanae, pero el demonio demuestra ser superior y la asesina. Aunque Kanao Tsuyuri llega tarde, se enfrenta a Doma.

Shinobu Kocho fue asesinada por Doma en la primera parte de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En otro momento de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Zenitsu Agatsuma se enfrenta a su antiguo superior Kaigaku, quien se convirtió en el nuevo Rango Superior Seis tras un encuentro con el Rango Superior Uno Kokushibo. Zenitsu gana su batalla con una séptima forma autodidacta de Respiración Trueno, pero queda inconsciente y llega al más allá, donde ve a su maestro.

Luego de que Zenitsu es rescatado, Nezuko ingiere una droga producida por Shinobu y Tamayo para restaurar su humanidad. Sakonji Urokodaki se encarga de cuidarla mientras la sustancia hace efecto. El resto de los Cazadores de Demonios se enteran de los eventos gracias a los cuervos Kasugai.

Tras las peleas de Shinobu y Zenitsu, “Demon Slayer: Infinity Castle” muestra la pelea principal de esta película: Tanjiro y Giyu Tomioka contra Akaza, de Rango Superior Tres. A pesar de la gran evolución de Tanjiro y el admirable despliegue de Giyu, quien desbloquea su Marca de Cazador de Demonios, no logran superar a Akaza.

Por lo tanto, Tanjiro empezó a buscar desesperadamente una debilidad de Akaza, así llega a un recuerdo útil relacionado con el “espíritu de lucha”. No le toma mucho tiempo comprender que su oponente lucha detectando el espíritu de lucha de sus contrincantes. Esto sumado a un recuerdo de su padre, lo ayuda a encontrar la clave para ganar.

Akaza, la Luna Superior Tres, es un Demonio impulsivo, obstinado y fuerte que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", donde se revela su identidad humana (Foto: Ufotable)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

¿Qué pasó con Tanjiro y Akaza?

El padre de Tanjiro podía realizar el Hinokami Kagura despejando su mente para agudizar sus sentidos y moverse completamente por instinto. Tanjiro lo replica y entra al Mundo Transparente, lo que le da la oportunidad de decapitar a Akaza. Sin embargo, el cuerpo de Akaza sigue luchando mientras evoluciona a un demonio de mayor nivel.

Mientras eso sucede, Akaza revive los recuerdos de su vida como humano. Su verdadero nombre es Hakuji, un joven que robaba para comprar medicinas para su padre enfermo. Al ver todo lo que hacía su hijo por él, incluso ser marcado con tatuajes criminales por tercera vez, el hombre decidió suicidarse.

Esta muerte afectó mucho a Hakuji, pero encontró refugió con Keizo, dueño de un dojo de artes marciales. Se convirtió en su discípulo y cuidador de su hija enferma, Koyuki. Después de tres años, Keizo le ofreció el dojo y la mano de Koyuki en matrimonio. No obstante, un dojo vecino le arrebató la felicidad que tanto le costó reconstruir: envenenaron su pozo y causaron la muerte de Keizo y Koyuki. En venganza, Hakuji asesinó a todos en ese dojo y tras un encuentro casual con Muzan, Hakuji, aceptó convertirse en demonio.

Aunque Akaza logra regenerar su cabeza y puede derrotar a Tanjiro, sus recuerdos humanos lo llevan a comprender sus errores y se ataca para expiar sus actos como demonio. Cuando murió, los espíritus de Keizo y Koyuki lo abrazan y le ofrecen perdón. En tanto, Tanjiro y Giyu se desmayan de agotamiento.

Al final de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Kokushibo y Doma presienten la muerte de Akaza, mientras que Nakime manipula la disposición del Castillo Infinito y Muzan atrapa a Tamayo en un capullo de su carne. Todo esto prepara el escenario para la segunda película de la trilogía que marcará el final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

Al final de la película "Demon Slayer: Infinity Castle", Muzan atrapa a Tamayo en un capullo de su carne (Foto: Ufotable)

