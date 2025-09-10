CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la aclamada novela de Ramsey Campbell, “Los sin nombre” es una serie española de Disney+ que narra la historia de Claudia (Miren Ibarguren), una mujer que perdió a su hija Ángela de forma traumática descubre años después, justo cuando empieza a recuperarse del dolor, que quizá su hija aún siga con vida. Tras una sorprendente llamada, la brillante ginecóloga busca a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que estuvo a cargo de la investigación tras la desaparición, y a Laura (Milena Smit), la joven a quien la niña salvó su extraño don.

El thriller psicológico creado y dirigido por Pau Freixas empieza con Claudia y su hija Ángela (Valentina Soleil Gaya) atrapadas en el tráfico tras un accidente. Cuando la médica sale del automóvil para ayudar a Laura, la pequeña la sigue y luego de ver que los intentos de reanimación de su madre no parecen tener resultados, le da un beso en la frente a la joven, quien despierta de inmediato.

A partir de ese momento, Ángela es llamada “La niña milagro” y recibe la atención de la prensa y algunos fanáticos. Un joven le advierte a Claudia que vendrán por la niña, pero ella lo ignora. Sin embargo, su hija desaparece misteriosamente. Al parecer fue secuestrada por una secta conocida como “Los sin nombre”. El caso se cierra cuando el principal sospechoso, quien dice que también fue un niño especial, los lleva a una granja y encuentran los supuestos restos de la niña.

Claudia (Miren Ibarguren) junto a su hija Ángela, quien luego es secuestrada, en la serie española "Los sin nombre" (Foto: Disney+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS SIN NOMBRE”?

Siete años después, Claudia empieza a construir su vida, tiene una nueva pareja y espera un nuevo bebé. Sin embargo, recibe una llamada que vuelve a alterar su vida: “Mamá, soy yo, ven a buscarme”. La médica se niega a creer en esa posibilidad, pero la persona al otro lado le da pistas que solo su hija podría conocer. Entonces, ¿Ángela realmente está viva? ¿Qué pasó con ella?

Claudia busca la ayuda de la policía, pero no consigue nada, así que recurre a Salazar, quien ya no es policía, se ha vuelto alcohólico y se divorció. Motivado por la culpa por no poder salvar a la pequeña, decide ayudarla. También busca a Laura, quien se volvió famosa escribiendo sobre el momento que marcó su vida.

Laura asegura que Ángela sigue viva y cree que la secta llamada “Los Sin Nombre”, liderada por Alberto Santini y que secuestraba niños con dones especiales y los marcaba con un tatuaje en forma de mariposa, está detrás de la desaparición de la hija de Claudia, quien visita al secuestrador en prisión solo para verlo morir tras golpearse en la cabeza.

Tras seguir las primeras pistas, Claudia y Salazar buscan a Iris, una joven que logró escapar de la secta. En tanto, Laura llega a una granja de mariposas y es asesinada por un miembro de la secta. Cuando Kevin es arrestado, asegura que la llamada a Claudia fue únicamente para conseguir dinero.

Salazar (Rodrigo de la Serna) descubre la verdad sobre el secuestro de Ángela en la serie española "Los sin nombre (Foto: Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS SIN NOMBRE”?

¿Ángela realmente está viva?

Claudia se niega a creer en la palabra de los miembros del culto y Salazar eventualmente descubre la verdad. La médica decide volver a su antigua casa y se encuentra con Ángela, quien le reclama por olvidarse de ella y no encontrarla. En medio de la tensa conversación, la madre entra en labor de parto y su hija la ayuda. No obstante, tras el nacimiento ataca a Claudia e intenta llevarse al bebé.

Salazar llega a tiempo y Ángela no tiene más opción que fingir que fueron atacadas por otros miembros de la secta. En el hospital, la joven convence a su abuela de dejarla ver a su madre con la promesa de curarla. Lo hace, pero también se lleva a su hermano. Por su parte, Salazar sospecha que algo anda mal, sobre todo después de escuchar la declaración de Ángela. Descubre el secuestro y la sigue hasta una reunión con la secta.

Mientras el inspector Valera habla con el desmejorado Santini, Salazar descubre que Ángela es la nueva líder, ya que puso a todos los miembros de la secta en contra de Santini y lo dejó en su estado actual. Salazar intenta llevarse al bebé, pero se da cuenta de que si lo aleja de su hermana, deja de respirar. Tras ese evento, Javier queda convencido de que Ángela es especial y parece dispuesto a seguirla.

Sin embargo, la policía llega y detiene a todos. Años después, Claudia vive una vida feliz con su hijo y visita a Ángela, quien está internada en una institución psiquiátrica. Cuando el médico le sugiere seguir el tratamiento desde casa debido a sus grandes avances, Claudia acepta con algo de miedo.

En el automóvil de regreso a casa, madre e hija realizan un juego en el que Ángela dice la palabra Mariposa, lo que despierta las alertas de Claudia. La serie tiene un final cerrado, ya que no es claro si Ángela realmente está en proceso de recuperación o está fingiendo y esperando el mejor momento para secuestrar a su hermano.

Claudia Durán (Miren Ibarguren) recuperó a su hijo, pero no sabe si es la misma niña que perdió o alguien completamente diferente en la miniserie “Los sin nombre” (Foto: Movistar Plus+)

¿CÓMO VER “LOS SIN NOMBRE”?

“Los sin nombre” está disponible en Disney+ desde el 10 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva miniserie española solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

