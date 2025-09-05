CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Dexter: Resurrection” empieza unas semanas después del final de “New Blood, Dexter Morgan”, donde Dexter Morgan (Michael C. Hall) aparentemente murió. En el nuevo drama criminal y de misterio, el protagonista se ha recuperado milagrosamente y pretende proteger a su hijo Harrison (Jack Alcott) desde las sombras. Su viaje a la ciudad de Nueva York, no pasa desapercibido para el capitán Angel Batista (David Zayas), quien lo sigue de cerca desde Miami.

Los intentos de Harrison dejar a su padre atrás fracasan cuando uno de los huéspedes del hotel en el que trabaja intenta abusar de una mujer. Lo asesina y se deshace del cuerpo como su padre le enseñó, pero comete un pequeño error, que lo convierte en un sospechoso para la detective Claudette Wallace (Kadia Saraf).

Cuando el protagonista de “Dexter: Resurrection” se entera de las características del asesinato de Ryan Foster, comprende que su hijo lo necesita y viaja a Nueva York, donde conoce al conductor Blessing Kamara (Ntare Guma Mbaho Mwine). La voz de Harry (James Remar) también influye en su decisión. La inesperada partida de Dexter alerta a Batista, quien decide retirarse de la policía para resolver ese caso.

Harrison (Jack Alcott) sigue los pasos su padre en el primero episodio de la serie "Dexter: Resurrection" (Foto: Paramount+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DEXTER: RESURRECTION”?

Mientras Dexter resuelve el error que cometió su hijo y le sigue el rastro al asesino en serie llamado Dark Passenger, Harrison lidia con la culpa por asesinar a Foster. Aunque esquiva a la detective Wallace con ayuda de su amiga Elsa (Emilia Suárez), no deja de escuchar el reloj de su víctima, además, Batista lo atormenta con preguntas sobre su padre, así que decide entregarse a las autoridades. Pero su padre lo detiene.

El encuentro de padre e hijo no resulta bien, así que, Dexter se enfoca en la sociedad secreta de asesinos en serie dirigida por el multimillonario Leon Prater (Peter Dinklage) y que conoció luego de eliminar a Ronald ‘Red’ Schmidt/ Dark Passenger y tomar su lugar en esa reunión. Su plan es deshacerse de cada uno de esos asesinos, y el primero en caer es Lowell Sloane / El coleccionista de tatuajes (Neil Patrick Harris).

La siguiente es Mia LaPierre / Lady Vengeance (Krysten Ritter). Cuando su plan para matarla falla, la entrega a la policía y la incrimina por el asesianto de Foster. Wallace aún tiene dudas sobre la inocencia de Harrison, por lo tanto, solicita una entrevista con la detenida. No obstante, Charley (Uma Thurman) la jefa de seguridad de Prater se encarga de silenciarla.

Gracias a eso y la confesión de Dexter, padre e hijo empiezan a reconstruir su relación. Luego de asesinar a Gareth / Asesino Géminis, (David Dastmalchian), Dexter asiste a una fiesta de la sociedad de asesinos en un castillo alquilado, donde descubre que Gareth tiene un gemelo. Para deshacerse de él, lo provoca en la reunión y lo obliga a atacarlo. En tanto, Harrison considera asistir a la universidad y Batista se une a Wallace para atrapar a Dexter.

Leon Prater (Peter Dinklage) descubre la verdadera identidad de Dexter y le pone una trampa en el penúltimo episodio de "Dexter: Resurrection" (Foto: Showtime Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DEXTER: RESURRECTION”?

¿Qué pasó con Dexter y Harrison?

Cuando Wallace descubre que Batista ocultó su retiro de la policía, empieza a desconfiar de él y de sus acusaciones en contra de Dexter y su hijo. No obstante, Angel sigue con su investigación y deja un audífono en el automóvil de Dexter para seguir su rastro. Descubre su cuarto de matanza, pero no tiene pruebas en contra de él y ha perdido su credibilidad.

En otro momento, Prater sorprende a Dexter con su hijo Harrison, quien más tarde, le revela a Charley la verdad sobre su padre. En tanto, Dexter busca a la madre de la jefa de seguridad de Prater y descubre que ella lo obedece porque el multimillonario paga el tratamiento de cáncer de la mujer enferma. Prater conoce el secreto de Dexter gracias a Angel y lo atrae a una trampa.

Para recuperar su libertad, Dexter debe asesinar a Batista. Cuando se niega, Prater le dispara a Angel y encierra al protagonista en su bóveda. En medio de alucinaciones con otros asesinos seriales, Dexter utiliza el teléfono de Angel para llamar a Harrison, quien se infiltra en la gala del multimillonario. Por su parte, Dexter encuentra los archivos de Prater y un expediente sobre Charley. Utiliza esto último para que ella renuncie.

Aunque Dexter descifra el código de la bóveda, Prater captura a Harrison. Sin embargo, Harrison consigue noquear a Prater y Dexter se encarga de asesinarlo y preparar el escenario para culparlo de todo. Al final de “Dexter: Resurrection”, el protagonista se deshace del cuerpo de Prater y utiliza su yate para cazar más objetivos.

Dexter Morgan (Michael C. Hall) logra eliminar a Prater al final de la serie "Dexter: Resurrection" (Foto: Showtime Studios)

