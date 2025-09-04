Aunque producciones como “Dexter: Original Sin” han sido canceladas, la franquicia “Dexter” continúa siendo un fenómeno televisivo. Así, “Dexter: Resurrection” (en español: “Dexter: Resurrección”) se ha ganado el respaldo de miles de fanáticos, quienes se preguntan si realmente habrá una segunda temporada de la serie en Paramount+. Pero, ¿qué se sabe respecto a su potencial renovación? Pues, descúbrelo en las siguientes líneas.

Vale precisar que el show televisivo se estrenó el pasado 11 de julio de 2025 y se centra en Dexter Morgan, quien despierta de un coma luego de ser herido por su propio hijo.

Entonces, el protagonista de la saga viaja a Nueva York para reencontrarse con él y corregir errores del pasado.

Sin embargo, su búsqueda lo enfrenta con viejas amenazas y un policía decidido a descubrir toda la verdad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dexter: Resurrection”:

“DEXTER: RESURRECTION”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2 EN PARAMOUNT+?

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, diversas pistas apuntan hacia una respuesta positiva respecto a la producción de la temporada 2 del programa.

Y es que, de acuerdo con los reportes de Variety, Paramount ya está preparando la apertura de una sala de guionistas para la segunda entrega de “Dexter: Resurrection”.

Además, considerando el éxito de audiencia y las calificaciones positivas de los primeros episodios, los fans tendrían varios motivos para mantenerse optimistas sobre el futuro de la serie.

OTRAS PISTAS SOBRE LA POTENCIAL TEMPORADA 2 DE “DEXTER: RESURRECTION”

La renovación de “Dexter: Resurrection” se enmarcaría dentro de una reestructuración estratégica de Paramount tras su fusión con Skydance.

Resulta que Matt Thunell, quien ahora supervisa las operaciones de producción de Showtime, habría optado por concentrar los esfuerzos en “Resurrección” como el proyecto principal de la franquicia. Y a ti, ¿te gusta la idea?

¿CÓMO VER “DEXTER: RESURRECTION”?

La serie es un título exclusivo de Paramount+. Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus capítulos, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

A continuación, repasa su guía de episodios:

Episodio 1: viernes 11 de julio del 2025

viernes 11 de julio del 2025 Episodio 2: viernes 11 de julio del 2025

viernes 11 de julio del 2025 Episodio 3: viernes 18 de julio del 2025

viernes 18 de julio del 2025 Episodio 4: viernes 25 de julio del 2025

viernes 25 de julio del 2025 Episodio 5: viernes 1 de agosto del 2025

viernes 1 de agosto del 2025 Episodio 6: viernes 8 de agosto del 2025

viernes 8 de agosto del 2025 Episodio 7: viernes 15 de agosto del 2025

viernes 15 de agosto del 2025 Episodio 8: viernes 22 de agosto del 2025

viernes 22 de agosto del 2025 Episodio 9: viernes 29 de agosto del 2025

viernes 29 de agosto del 2025 Episodio 10: viernes 5 de septiembre del 2025

El póster de "Dexter: Resurrection", serie de suspenso que se compone de 10 episodios en su primera temporada (Foto: Showtime Studios)

