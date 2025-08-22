Al mismo estilo como asesinaba a sus víctimas, Paramount clavó un puñal directo al corazón de los fanáticos de Dexter tras haber cancelado la temporada 2 de “Dexter: Original Sin”, la precuela de la exitosa serie estadounidense que narraba cómo el protagonista pasó de ser estudiante de medicina a convertirse en un asesino serial. ¿Qué pasó exactamente? A continuación, te lo cuento.

La precuela de Dexter cautivó con su primera temporada, pero ahora enfrenta un destino oscuro (Foto: Clyde Phillips Productions / Showtime Studios)

PARAMOUNT CANCELÓ LA TEMPORADA 2 DE “DEXTER: ORIGINAL SIN”

La noticia de que “Dexter: Original Sin” no volverá para una nueva entrega ha tomado por sorpresa a los seguidores del asesino en serie más famoso de la televisión; y no es para menos, pues solamente hace cuatro meses – para ser exactos el 1 de abril de 2025 – se anunciaba que había sido renovada para una segunda temporada, luego del éxito de sus 10 primeros episodios que se emitieron entre diciembre y febrero último.

La decisión de bajarle el dedo a la nueva tanda de episodios de la precuela llega poco después del cierre de la fusión Skydance-Paramount.

Matt Thunell, presidente de Televisión en Skydance Media, quien considera como parte de sus nuevas responsabilidades las operaciones de producción de Showtime, y el nuevo equipo directivo estarían evaluando toda la programación de la cadena, publica Variety.

Pero no todas son malas noticias, ya que Thunell y su equipo no dejarán de lado a nuestro famoso personaje que tiene fascinación por la sangre. Resulta que se centrarán en “Resurrection”, por lo que quieren seguir contando con Michael C. Hall para dar vida a Morgan con el fin de continuar con la franquicia “Dexter”.

Por tal motivo, Paramount planea abrir una sala de guionistas para seguir con más historias del asesino en serie – aunque suene retorcido – favorito de la audiencia. Como se recuerda, “Dexter: Resurrection” se emitió entre julio y septiembre de 2025; y aunque no hay una confirmación oficial de una segunda temporada, se sabe tiene planeada hasta tres entregas, que podrían llegar a ser más.

Michael C. Hall retomando su papel de Dexter Morgan en "Dexter: Resurrection". El asesino despertó del coma (Foto: Showtime Studios / Counterpart Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DEXTER: ORIGINAL SIN”?

En el último capítulo de “Dexter: original Sin”, el protagonista mata a Aaron Spencer, su primer gran villano, para satisfacer a su “Pasajero Oscuro”, pero no logra deshacerse por completo de esta carga que lleva consigo como resultado de su trauma infantil.

En tanto, Debra renuncia a una beca de voleibol y toma la decisión de seguir los pasos de su hermano y su padre en la policía, algo que complica el futuro de Dexter, quien ya está inmerso en algunos crímenes.

Por su parte, Harry creer que Dexter dominó el Código, por lo que decide convertirlo en su sucesor, pero la escena termina con Brian mirando desde afuera a la familia. ¿Una especia de presagio de lo que sucederá en el futuro?

Cabe mencionar que “Dexter: Original Sin” está ambientada en 1991. La versión joven de Dexter Morgan es interpretada por Patrick Gibson.

