La temporada 2 de “Devil May Cry”, el anime de acción basado en la saga de videojuegos de Capcom, ya tiene la mirada puesta en su esperado regreso a Netflix y en seguir explotando la rivalidad más querida del infierno: Dante frente a Vergil. Así, si no te quieres perder ninguno de sus nuevos episodios, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver la segunda entrega de la producción. ¡Anda alistando tu agenda!

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Tal como recuerda Netflix, esta es una serie animada para adultos creada por Adi Shankar, producida por el estudio surcoreano Studio Mir y que se estrenó originalmente en abril del 2025.

Desde entonces, logró ganarse muy buenas críticas gracias a su mezcla de fantasía oscura, acción sangrienta y guiños constantes al material original de Capcom.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “DEVIL MAY CRY”?

En la primera temporada, “Devil May Cry” presentaba a Dante como un cazador de demonios a sueldo obligado a lidiar con el plan de un terrorista demoníaco conocido como White Rabbit, mientras la organización gubernamental DARKCOM intentaba controlar el caos desde la sombra.

Esa base se mantiene en la temporada 2, solo que el tablero se abre hacia una confrontación todavía más grande entre el infierno y la Tierra... y hacia conflictos mucho más personales para nuestro protagonista.

Y es que la nueva tanda de episodios arranca con una guerra declarada entre mundos en la que Dante debe enfrentarse tanto a sus propios demonios internos como al único rival que realmente puede hacerle frente: su hermano gemelo Vergil.

Por si fuera poco, la temporada se apoya en la música para marcar identidad. En ese sentido, el tema “See U in Hell”, de Papa Roach junto a Hanumankind, forma parte de la banda sonora oficial de esta nueva entrega.

Antes de continuar, mira el adelanto de “Devil May Cry 2”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “DEVIL MAY CRY”?

La segunda entrega del anime se estrena el martes 12 de mayo del 2026 en Netflix, con un total de 8 capítulos que se lanzan el mismo día para ver en maratón a nivel global.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “DEVIL MAY CRY”?

Al igual que otros títulos originales de Netflix, se espera el lanzamiento de la temporada 2 de “Devil May Cry” en el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 5:00 a.m.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “DEVIL MAY CRY”?

Tal como te puedes imaginar, el anime “Devil May Cry” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda entrega, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de la temporada 2 de "Devil May Cry", anime que explora géneros como la acción y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: Capcom / Netflix)

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