Los cazademonios de “Devil May Cry” todavía tendrían cuerda para rato en Netflix. Y es que, en plena conversación por el estreno de la segunda temporada del anime en la plataforma, diversos reportes coinciden en algo que muchos fans sospechaban: la serie de Dante no terminaría en estos nuevos episodios y la historia ya se encaminaría hacia una tercera parte. Así, ¿te gustaría saber más sobre la eventual próxima entrega de la ficción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción es una adaptación de los videojuegos de Capcom y se mueve en el terreno de la acción oscura, con énfasis en el conflicto familiar, la culpa y la relación entre Dante y su hermano gemelo Vergil.

Y si bien no hace falta haber jugado el material original para entender la historia, los guiños a la obra son constantes: nombres de demonios, armas, la música y el propio humor del protagonista.

La clasificación, por su parte, apunta a un público adulto, debido a la violencia gráfica, el humor negro y los temas complejos que atraviesan los episodios.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Devil May Cry” - Temporada 2:

¿ESTÁ CONFIRMADA LA TEMPORADA 3 DE “DEVIL MAY CRY”?

Hasta el momento, Netflix todavía no ha lanzado un comunicado oficial ni un adelanto que confirme la noticia.

Sin embargo, según MP1st, la plataforma sí habría renovado “Devil May Cry” para una tercera temporada, con la producción avanzando de forma interna y sin anuncio público de por medio.

Cabe resaltar que la estrategia encaja con lo que el servicio de streaming hizo en el pasado. Y es que la serie se renovó rápidamente tras su estreno en el 2025 y, esta vez, el voto de confianza habría llegado incluso antes de ver las cifras de la segunda tanda de episodios.

Asimismo, este respaldo se sostiene en los resultados: la primera temporada, por ejemplo, superó los 5 millones de espectadores en su semana de lanzamiento y se quedó con un sólido 98% de aprobación en Rotten Tomatoes.

A esto se le suma la visión de largo plazo del showrunner Adi Shankar, quien ha descrito al proyecto como una historia pensada para varias temporadas, con cambios de tono y estilo que se relacionan con las distintas entregas del videojuego de Capcom.

¿CUÁNDO PODRÍA ESTRENARSE LA TEMPORADA 3 DE “DEVIL MAY CRY”?

Tal como te puedes imaginar, las estimaciones se mueven en un terreno prudente.

En ese sentido, si tomamos en cuenta que la producción ya está en marcha y consideramos los tiempos habituales de Netflix para series animadas de alto presupuesto, una ventana posible se ubica entre finales del 2027 e inicios del 2028.

Aunque, por supuesto, estos plazos son tentativos y pueden cambiar según la escala de la temporada, el número de episodios y las prioridades del Studio Mir en su calendario de proyectos.

¿CÓMO PREPARA LA TEMPORADA 2 DE “DEVIL MAY CRY” EL CAMINO HACIA LA TEMPORADA 3?

¡Atención SPOILERS ! De acuerdo con el análisis de ComicBook, la segunda entrega de “Devil May Cry” cierra con Dante y Vergil separados en frentes muy distintos, tras una guerra que conecta el mundo humano con el reino demoníaco Makai.

Dante regresa a la Tierra con dos partes del “Perfect Amulet”, mientras Vergil se queda listo para un enfrentamiento mayor con Mundus, lo que deja la puerta abierta a una batalla de escala más grande en un siguiente ciclo.

Además, se destaca la entrada en escena de Jester, el siniestro payaso ligado a Mundus, y el giro dramático que involucra a Lady, quien descubre su conexión familiar con este personaje y encuentra un nuevo motor de venganza.

Por si fuera poco, también quedan pendientes figuras clave del juego como Nero, Trish o V, las cuales todavía no aparecen en el anime y podrían ser clave para futuras entregas.

De esta manera, todo parece indicar que la historia sí está construida para seguir en una esperada temporada 3. ¿Ya la quieres ver?

Dante y Lady son dos personajes clave en el anime "Devil May Cry" (Foto: Capcom / Netflix)

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