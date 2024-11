El el año 2007, el anime “Devil May Cry” veía la luz, adaptando la historia del famoso videojuego de Capcom a la pantalla chica. Así, miles de personas en todo el mundo pudieron disfrutar de esta producción cargada de acción, terror, aventuras y fantasías. Pero, ¿sabías que -casi 20 años después- Netflix va a lanzar una nueva versión de la ficción? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que necesitas conocer al respecto.

Vale precisar que esta adaptación también se titula “Adi Shankar’s Devil May Cry”, dado que está creada por el productor indio-estadounidense responsable de obras como “The Guardians of Justice (Will Save You!)”, “Castlevania” y “Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix”.

Además, se sabe que se compone de 8 episodios en su primera temporada y está dirigida para el público adulto, demostrando una vez más que el mundo de la animación va más allá de contenido para niños.

¿DE QUÉ TRATA “DEVIL MAY CRY” DE NETFLIX?

Si no estás familiarizado con la trama de “Devil May Cry”, debes saber que la historia se centra en un cazador de demonios profesional llamado Dante, quien busca venganza por la muerte de su familia.

Así, la serie de Netflix nos sumerge en el recorrido del protagonista contra humanos y demonios, muchos de los cuales son personajes de los videojuegos... aunque también hay lugar para figuras exclusivas del show.

Cabe resaltar que Adi Shankar aseguró estar muy comprometido con el proyecto, dado que reconoce que la expectativas de los fans son muy altas: “Es un honor que Netflix y Capcom hayan confiado en mí para dirigir la franquicia ‘Devil May Cry’ (...) El guionista Alex Larsen y yo amamos a estos personajes. Somos parte del fandom y prometemos superar el listón excepcionalmente alto que nos hemos puesto”.

MIRA EL TRÁILER DE “DEVIL MAY CRY” DE NETFLIX

¿CÓMO VER “DEVIL MAY CRY” DE NETFLIX?

Si bien aún no hay una fecha exacta de estreno de la serie en Netflix, se ha revelado que llegará a la plataforma en abril del 2025. Por lo tanto, en ese periodo, podrás disfrutar del espectáculo en el servicio de streaming. ¡Asegúrate de contar con tu suscripción activa para entonces!

¿QUIÉN ES EL ACTOR DE VOZ PROTAGONISTA DE “DEVIL MAY CRY” DE NETFLIX?

Los fans de “Devil May Cry” han podido notar que Johnny Yong Bosch, el actor de doblaje en inglés de Nero en los videojuegos, es quien le pone voz a Dante en la serie de animación.

Él fue felicitado públicamente por Reuben Langdon, el intérprete de Dante en la mayoría de los videojuegos de la franquicia “DMC”.

Johnny Yong Bosch es el actor que le da voz en inglés a Dante en el anime “Devil May Cry” (Foto: Netflix)