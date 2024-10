El anime “Dragon Ball Daima” ha sido una de las producciones más esperadas por los fans de la famosa franquicia animada, pues fue el último proyecto que contó con la participación de Akira Toriyama, el recordado creador del manga original. Así, si eres suscriptor de Netflix, quizá te gustaría saber la fecha y hora de lanzamiento de la producción en la popular plataforma de streaming. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todos los detalles que debes tener en cuenta para no perderte ningún episodio. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie nos presenta a Goku, Vegeta, Bulma y el resto de personajes de “Dragon Ball Super” nuevamente convertidos en niños.

Al parecer, un deseo de Shenron provocó que se produjera el cambio, por lo que dependerá de nuestro protagonista y sus amigos luchar contra las nuevas amenazas que aparezcan.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Daima”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DRAGON BALL DAIMA” EN NETFLIX?

A diferencia de Crunchyroll, plataforma en la que el anime está disponible desde el pasado 11 de octubre, Netflix ha confirmado que la producción recién se estrenará en su plataforma el viernes 18 de octubre del 2024.

Es decir, Netflix estará una semana detrás del lanzamiento de los episodios de “Dragon Ball Daima” en Crunchyroll.

GUÍA DE EPISODIOS DE “DRAGON BALL DAIMA” EN NETFLIX

A continuación, conoce la fecha de estreno de los primeros 20 capítulos de la serie en Netflix:

Episodio 1: viernes 18 de octubre de 2024

Episodio 2: viernes 25 de octubre de 2024

Episodio 3: viernes 1 de noviembre de 2024

Episodio 4: viernes 8 de noviembre de 2024

Episodio 5: viernes 15 de noviembre de 2024

Episodio 6: viernes 22 de noviembre de 2024

Episodio 7: viernes 29 de noviembre de 2024

Episodio 8: viernes 6 de diciembre de 2024

Episodio 9: viernes 13 de diciembre de 2024

Episodio 10: viernes 20 de diciembre de 2024

Episodio 11: viernes 27 de diciembre de 2024

Episodio 12: viernes 3 de enero de 2025

Episodio 13: viernes 10 de enero 2025

Episodio 14: viernes 17 de enero de 2025

Episodio 15: viernes 24 de enero de 2025

Episodio 16: viernes 31 de enero de 2025

Episodio 17: viernes 7 de febrero de 2025

Episodio 18: viernes 14 de febrero de 2025

Episodio 19: viernes 21 de febrero de 2025

Episodio 20: viernes 28 de febrero de 2025

Goku es el protagonista de la franquicia. Aquí, el personaje en una escena de "Dragon Ball Daima" (Foto: Toei Animation)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “DRAGON BALL DAIMA” EN NETFLIX?

Es importante tener en cuenta que los capítulos del anime se estrenan a la 1:00 p.m. (ET) de cada viernes en Crunchyroll, respetando la siguiente programación:

México: 5:40 p.m.

Perú y Colombia: 6:40 p.m.

Argentina y Chile: 8:40 p.m.

Reino Unido: 11:40 p.m.

España: 1:40 a.m. del sábado

Sin embargo, Netflix todavía no ha revelado el horario oficial de la llegada del programa a su catálogo. Por ello, si no sigue el mismo horario de Crunchyroll, es probable que su lanzamiento ocurra a partir de las 3:00 a.m. (ET).

¿CÓMO VER “DRAGON BALL DAIMA”?

En Netflix , recuerda contar con una suscripción activa al servicio de streaming para disfrutar de todas las entregas de “ Dragon Ball Daima”.

, recuerda contar con una suscripción activa al servicio de streaming para disfrutar de todas las entregas de “ En Crunchyroll , también debes ser usuario de la plataforma para acceder al contenido disponible desde el 11 de octubre.

, también debes ser usuario de la plataforma para acceder al contenido disponible desde el 11 de octubre. Finalmente, si tienes Max, puedes ver el anime siguiendo la misma programación de Netflix. Es decir, a partir del viernes 18 de octubre.

El póster de "Dragon Ball Daima", serie anime que se transmite en Crunchyroll, Netflix y Max (Foto: Toei Animation)