En el 2022, DreamWorks estrenó una estupenda película animada que continuaba la historia del gato más famoso del estudio. Así, aunque quizá no puede compararse con el impacto que tuvo “Shrek 2”, sí llegó a superar con creces a su primera parte, lo que la convierte en una de las grandes secuelas del séptimo arte. Por ello, si tienes una cuenta activa en Amazon Prime Video, te recomiendo disfrutarla en tu próxima maratón. ¡Serán 100 minutos muy bien invertidos!

Vale precisar que el filme fue reconocido con varias nominaciones a premios como los Golden Globes, los Critics Choice’, los PGA Awards, los BAFTAs y los Óscar. Sin embargo, le tocó competir contra la aclamada “Pinocho de Guillermo del Toro”, lo que la dejó con ganas de llevarse alguna estatuilla.

Sea como sea, esta cinta de los directores Joel Crawford y Januel Mercado se ganó el cariño de miles de cinéfilos alrededor del mundo, quienes valoramos el trabajo de su equipo de animación y el relato tan maduro que se presenta a un público de todas las edades.

La película en cuestión no es otra que “Gato con botas: El último deseo” (en inglés: “Puss in Boots: The Last Wish”) y, si tienes la oportunidad de disfrutarla en su idioma original, puedes deleitarte con el trabajo de Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Wagner Moura, Olivia Colman, Da’Vine Joy Randolph, entre otras estrellas.

Gato, el encantador Perrito y la astuta Kitty Patitas Suaves son los protagonistas de la película "Gato con Botas: el último deseo" (Foto: DreamWorks Animation)

¿DE QUÉ TRATA “GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO”?

¿Qué pasaría si un personaje que parecía inmortal se enfrenta al hecho de que solo le queda una vida? Pues, eso es lo que le pasa al Gato con Botas, quien -de manera inesperada- se da cuenta de que ha desperdiciado ocho de sus nueve vidas.

Entonces, en una aventura francamente encantadora, nuestro protagonista forma equipo con Kitty Patitas Suaves y Perrito para encontrar el Último Deseo de la Estrella de los Deseos y así restaurar cada una de sus vidas.

Sin embargo, el equipo no lo tendrá nada fácil, dado que otros personajes de los cuentos de hadas buscan el mismo tesoro y, por si fuera poco, un misterioso lobo siniestro está tras los pasos del Gato.

Cabe resaltar que el filme no teme combinar su entretenida trama con temas complejos, tales como los ataques de pánico o la diversidad de las familias, tratándolos con mucha empatía y delicadeza.

MIRA EL TRÁILER DE “GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO”

¿CÓMO VER “GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO”?

En Latinoamérica, España y Estados Unidos, “Gato con botas: El último deseo” está disponible en Prime Video. Entonces, para disfrutar del largometraje, solo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ ORIGINALES Y PERSONAJES DE “GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco en inglés de “Gato con botas: El último deseo”:

Antonio Banderas como El gato con botas (Puss in Boots)

Salma Hayek Pinault como Kitty Patitas Suaves (Kitty Softpaws)

Harvey Guillén como Perrito

Florence Pugh como Ricitos de Oro (Goldilocks)

Olivia Colman como Mamá Osa (Mama Bear)

Ray Winstone como Papá Oso (Papa Bear)

Samson Kayo como Bebé Oso (Baby Bear)

John Mulaney como “Big” Jack Horner

Wagner Moura como El lobo (The Wolf)

Da’Vine Joy Randolph como Mama Luna

"Gato con Botas: el último deseo" es una película de los directores Joel Crawford y Januel Mercado que se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: DreamWorks Animation)

Si te interesan las últimas noticias sobre series y películas, quizás podrían gustarte estas notas que he escrito para Mag.