“Aprender a soltar” (en inglés: “Let Go” y en su idioma original: “Släpp taget”) es la película de Netflix que ha cautivado a miles de suscriptores de la plataforma de streaming con su historia dramática y sus grandes interpretaciones. Así, tras llegar al emotivo desenlace de la cinta, quizá te quedaste con alguna duda sobre su conclusión. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que la película sueca está escrita, dirigida y protagonizada por Josephine Bornebusch, a quien la acompañan Pål Sverre Hagen, Sigrid Johnson y Olle Tikkakoski como parte del elenco.

De esta manera, a lo largo de 110 minutos de metraje, nos acercamos a la historia de Stella, una mujer que parece tenerlo todo bajo control.

Eso, sin contar la necesidad de atención de su hijo menor, el temperamento adolescente de su hija y la incapacidad de su esposo por estar emocionalmente presente. Entonces, para unir a la familia, decide llevarlos a todos de viaje.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Aprender a soltar”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “APRENDER A SOLTAR”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película de Netflix, la relación entre Gustav y Stella mejora de manera significativa, reavivando su vínculo después de mucho tiempo.

Así, el hombre se disculpa con ella por haberla herido y parecía que ambos empezarían un nuevo capítulo en sus vidas. No obstante, la mujer le ocultaba un gran secreto a su familia: padecía de cáncer.

Esto, por supuesto, destrozó el corazón de Gustav. Sin embargo, Stella se queda mucho más tranquila al saber que él podía cuidar de sus hijos cuando ella falleciera.

En una emotiva escena de la cinta, durante una reunión de apoyo con otros pacientes, ella explica su decisión de no comunicarle a su familia su estado de salud previamente: “Como mamás, nuestro deber es decirle a todo el mundo que todo estará bien, aunque sepas que no va a estarlo. Te dicen que no lo vas a poder procesar hasta que se lo digas a tu familia. Y… tal vez debí decirles antes. Sé que fue cobarde… y no tuvo sentido. Pero no pude. No pude hacerlo. Antes pensaba que mi peor miedo era que me abandonaran. Pero ahora sé que es cien veces peor el tener que abandonar a los que amas”.

“Estaba tan ansiosa por lo que pasaría si yo no estaba. Tenía miedo de que ellos sintieran que tenían que cuidarme. Ningún niño debe pasar por eso. Los niños deben ser niños. Tenía miedo… de que mi esposo sintiera lástima por mí… y que se quedara por las razones equivocadas”, agrega.

“Lo que más me aterraba era pensar en cómo resolverían las cosas sin mí en la casa. Tenía miedo de la reacción de los niños. Me aterraba… cómo iban a lidiar con todo eso. Me daba miedo que se sintieran solos. Le tenía miedo a todo. Pero ahora sé que mis hijos están en un lugar seguro. Y eso es todo lo que yo quería. Ahora sé que están rodeados de gente que los ama y que los cuida. Y que puedo confiar en los que se quedan. Sé que están aquí”, manifiesta.

“Entendí que pronto ya no… sería parte de su vida diaria, de lo que era nuestra vida diaria. (A Gustav) No puedo expresar la tristeza que siento de tener que dejarte. Pero ya no tengo miedo. Vas a estar bien”, puntualiza la mujer en su sentido discurso.

Josephine Bornebusch como Stella en una de las escenas más emotivas de la película "Aprender a soltar" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “APRENDER A SOLTAR”?

Lamentablemente, el final de la película “Aprender a soltar” de Netflix confirma que Stella falleció. No obstante, todo parece indicar que partió en paz al saber que Gustav se comprometió a darle el mejor futuro posible a sus hijos.

Por supuesto, al conocer el secreto de Stella, podemos comprender por qué se negó a separarse de Gustav, ya que -lejos de cualquier sentimiento egoísta- nuestra protagonista quería que el hombre estuviera más presente en la vida de los chicos.

Finalmente, él reconoció el inmenso amor que su esposa le tenía a su familia y decidió honrar su memoria, siendo el padre del que ella se habría sentido orgullosa.

En última instancia, la cinta es un recordatorio de las buenas cosas que nos rodean y que muchas veces ignoramos por la rutina diaria.

A menudo, solo entendemos su relevancia cuando estamos a punto de fallecer, por lo que nunca es tarde para demostrarle a nuestros seres queridos lo importante que son para nosotros. Y a ti, ¿te gustó este desenlace?

Hacia el final de la película "Aprender a soltar", Gustav se queda a cargo de sus dos hijos, tal como Stella habría querido (Foto: Netflix)