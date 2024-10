“Apocalipsis Z: El principio del fin” (en inglés: “Apocalypse Z: The Beginning of the End”) ya está disponible en Amazon Prime Video, por lo que miles de suscriptores alrededor del mundo han disfrutado de esta película postapocalíptica que adapta el best-seller homónimo de Manel Loureiro. Así, tras completar los 112 minutos de metraje, quizá te quedaste con algunas dudas sobre su desenlace. Por eso, en las siguientes líneas, te presento el final explicado (ending explained) de la producción. ¡Sigue adelante con tu lectura!

Vale precisar que la película española se desarrolla en un mundo donde una especie de rabia transforma a la gente en criaturas agresivas.

Allí, Manel (Francisco Ortiz) se aísla en casa con su gato, recurriendo a su ingenio para sobrevivir. No obstante, pronto deben salir a buscar comida, por tierra y mar, sorteando muchos peligros.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Apocalipsis Z: El principio del fin”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película de Prime Video, Manel arma un plan improvisado para que él y sus compañeros de viaje lleguen hasta el helicóptero... sin que los atrapen los hombre de Ushakov ni los infectados.

Lamentablemente, Sor Cecilia es la víctima del ataque de uno de los muertos vivientes, por lo que tiene que quedarse atrás. Sin embargo, el resto del grupo sigue adelante.

Así, aunque parecía que el equipo no lo conseguiría, Víctor acierta al arrancar el motor del helicóptero a tiempo y Manel logra escapar del peligro.

De esta manera, tienen la intención de dirigirse a Canarias, donde se encuentra Belén, la hermana de Manel. No obstante, en la última escena de la película, una conversación telefónica revela que hay un grave peligro en este lugar.

No se sabe exactamente qué ocurrió allí o si la familia de la mujer está viva, solo se hace énfasis en el pedido de Belén para evitar que su hermano se dirija al sitio en el que ella está instalada. ¿Acaso esto implica una posible secuela?

Manel se enfrenta a los infectados al final de la película "Apocalipsis Z: El principio del fin" (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”?

Pese a que el deseo de Manel era reunirse con Belén, esto nunca se consigue. Por ello, si existe la posibilidad de ver la continuación de la historia en pantalla, necesitamos que las interrogantes que nos deja este desenlace sean resueltas.

En ese sentido, no solo se debe aclarar la situación que actualmente afecta a Belén y a toda Canarias, sino también qué pasará con Manel, Víctor, Lucía, el gatito Lúculo y las niñas en un mundo en el que el caos y la anarquía se expanden tan rápido como la infección.

Además, es evidente que gran parte de los sobrevivientes haría cualquier cosa por salvarse, por lo que será interesante descubrir a qué nuevos obstáculos se enfrentará esta “familia” recién constituida.

Y a ti, ¿te gustó este desenlace?

Al final de la película "Apocalipsis Z: El principio del fin", Manel queda impactado tras la llamada de su hermana Belén (Foto: Amazon Studios)