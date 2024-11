“Apocalipsis Z: el principio del fin” (en inglés: “Apocalypse Z: The Beginning of the End”) es la película española de Prime Video que ha hecho que miles de espectadores alrededor del mundo se sumerjan en una nueva historia postapocalíptica donde los muertos vivientes cobran especial relevancia. Así, si disfrutaste de la producción, quizá te gustaría ver más títulos parecidos. Por eso, en esta nota, reuní algunas recomendaciones que van más allá de clásicos como “The Walking Dead” o “Resident Evil”. ¡Apúntalas para tu próxima maratón!

Vale precisar que la película de Amazon Prime Video es la adaptación de la novela homónima de Manel Loureiro, se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje y cuenta con las actuaciones de intérpretes como Francisco Ortiz, Berta Vázquez y José María Yazpik.

Esta se centra en Manel, un joven que se aísla con su gato en casa, mientras una especie de rabia va transformando a las personas en criaturas agresivas en todo el planeta. Sin embargo, el joven pronto debe salir en busca de comida, por tierra y mar, encontrándose con todo tipo de peligros.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Apocalipsis Z: el principio del fin”:

5 PELÍCULAS Y SERIES QUE DEBES VER TRAS “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”

5. “Ahí afuera” (2024)

Esta película filipina del director Carlo Ledesma tiene una duración de 140 minutos y, aunque es desconocida para muchos, demuestra cómo una epidemia zombi no supone la mayor pesadilla para un grupo humano que debe lidiar con varios traumas internos.

"Ahí afuera" es una película que combina el terror y el drama en un contexto postapocalíptico (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Una familia se encierra en una granja durante una epidemia zombi, pero los secretos dolorosos que han guardado por años salen a la superficie mientras asimilan un mundo desolador.

¿Dónde verla? En Netflix.

4. “Love, Death + Robots” (2019-2022)

Esta maravillosa serie antológica de animación merece ser vista completa. No obstante, si solo quieres disfrutar de una historia de zombis, debes ir al episodio “La noche de los minimuertos” (”Night of the Mini Dead”) de la temporada 3.

¿De qué trata? Seres terroríficos, sorpresas retorcidas y humor negro convergen en esta antología de relatos animados para adultos presentada por Tim Miller y David Fincher.

¿Dónde verla? En Netflix.

3. “Zombieland” (2009)

También conocida como “Tierra de zombies”, esta película de Ruben Fleischer es uno de los títulos imprescindibles para cualquiera que desee sumergirse en una comedia de terror sobre muertos vivientes.

¿De qué trata? El mundo tal y como lo conocemos ya no existe, los zombis campan a sus anchas por las calles y atacan a todo ser vivo. Columbus es un joven aterrorizado por la situación, pero sigue vivo gracias al cumplimiento de unas reglas básicas de supervivencia. En su camino se encontrará con Tallahassee, un peculiar cazador de muertos vivientes, y dos hermanas que saben cuidar muy bien de sí mismas.

¿Dónde verla? En Max (Latinoamérica), Netflix (Estados Unidos), Tivify (España) y está disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Amazon.

2. “Zom 100: Bucket List of the Dead” (2023)

“Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto” es un estupendo anime basado en el manga de Kotaro Takata y Haro Aso. Este se desarrolla a lo largo de 12 episodios que fueron muy bien recibidos por la crítica especializada.

¿De qué trata? Akira ve cómo una empresa explotadora le absorbe por completo la vida. Mientras tanto, cuando su ciudad es azotada repentinamente por un apocalipsis zombi, encuentra un nuevo sentido a la vida.

¿Dónde verla? En Netflix, Crunchyroll y Hulu.

1. “The Last of Us” (2023)

Probablemente, sabes que esta serie de HBO fue una de las más exitosas durante su año de estreno. Sin embargo, si todavía no le has dado una oportunidad, esta puede ser la señal para que por fin conozcas el universo de Joel y Ellie.

Pedro Pascal como Joel Miller y Bella Ramsey como Ellie en una escena de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿De qué trata? Sigue la brutal y desgarradora travesía de un hombre cínico y una joven de 14 años mientras cruzan los Estados Unidos, dependiendo solo el uno del otro para sobrevivir.

¿Dónde verla? En Max.