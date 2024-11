Si hay un director de fotografía mexicano que se ha ganado un lugar en Hollywood ese es Rodrigo Prieto, cuyo trabajo se ha lucido en producciones como “The Wolf of Wall Street”, “Babel”, “Brokeback Mountain”, “Killers of the Flower Moon” y hasta “Barbie”. Así, el creativo ha decidido dar otro importante paso en su carrera, debutando como director de una película de Netflix que adapta un clásico de Juan Rulfo. En ese sentido, ¿sabes de qué trata “Pedro Páramo” y cómo ver la producción? Pues, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que la película cuenta con un guion de Mateo Gil y se desarrolla a lo largo de 123 minutos de metraje, tiempo en el que podemos ver en pantalla a figuras como Manuel García-Rulfo, Tenoch Huerta, Ilse Salas, Mayra Batalla, entre otros artistas.

De esta manera, podemos sumergirnos en la historia de una obra emblemática de la literatura latinoamericana, publicada por primera vez en 1955.

Tenoch Huerta como Juan Preciado y Mayra Batalla como Damiana Cisneros en una escena de la película "Pedro Páramo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “PEDRO PÁRAMO” DE NETFLIX?

La película mexicana narra la historia de Juan Preciado (Tenoch Huerta), quien -tras la muerte de su madre- viaja a la remota aldea donde nació para buscar a su padre, Pedro Páramo (Manuel García-Rulfo).

Allí, se encuentra con un pueblo fantasma donde conoce a una serie de personas misteriosas y se entera de que su progenitor luchó de manera despiadada por obtener riqueza y poder.

Entonces, el pasado se vuelve presente al tiempo que aflora la verdad detrás de la búsqueda de Pedro Páramo del amor que conoció cuando era niño.

De esta forma, la línea entre los muertos y los vivos, el pasado y el presente, se desdibuja constantemente en este relato surrealista de deseo, esperanza, arrepentimiento y resentimiento.

En declaraciones para Netflix, el director Rodrigo Prieto aseguró: “Casi 70 años después de su publicación, el impacto de la novela sigue resonando, marcándola como una de las piezas más significativas de la literatura mexicana. Dirigir esta adaptación cinematográfica ha sido un reto apasionante y un viaje profundamente personal que me ha llevado a explorar mis propias conexiones con los fantasmas de generaciones anteriores de mi familia, al igual que hizo Juan Preciado cuando llegó a Comala en busca de su padre, un hombre llamado Pedro Páramo”.

MIRA EL TRÁILER DE “PEDRO PÁRAMO” DE NETFLIX

¿CUÁNDO SE ESTRENA “PEDRO PÁRAMO”?

“Pedro Páramo” se estrena el miércoles 6 de noviembre del 2024 en Netflix. Como es habitual en la plataforma, el título estará disponible desde las primeras horas de ese día.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.

12:00 a.m. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 5:00 a.m.

5:00 a.m. España: 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “PEDRO PÁRAMO”?

Como te puedes imaginar, “Pedro Páramo” es una producción exclusiva de Netflix. Entonces, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PEDRO PÁRAMO” DE NETFLIX?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Pedro Páramo”:

Manuel García Rulfo como Pedro Páramo

Tenoch Huerta como Juan Preciado

Mayra Batalla como Damiana Cisneros

Héctor Kotsifakis como Fulgor Sedano

Gabriela Núñez como María Dyada

Ilse Salas como Susana San Juan

Dolores Heredia como Doña Eduviges Dyada

Ari Brickman como Bartolome San Juan

Giovanna Zacarías como Dorotea “La Cuarraca”

Ilse Salas le da vida a Susana San Juan a lo largo de la película "Pedro Páramo" (Foto: Netflix)