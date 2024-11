Si eres de las personas que disfruta de las producciones ambientadas en un mundo postapocalíptico, con muchas vibras de “The Last of Us”, “Resident Evil” o “The Walking Dead”, tal vez te animes a ver una película española de Prime Video sobre un superviviente en medio del caos característico de los muertos vivientes. Pero, ¿sabes exactamente de qué se trata esta cinta que es todo un éxito en la plataforma de streaming? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que el filme está dirigido por Carles Torrens y se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje, tiempo en el que se adapta una famosa novela del autor Manel Loureiro.

Así, con las actuaciones principales de Francisco Ortiz, Berta Vázquez, Iria del Río, José María Yazpik, entre otros artistas, nos sumergimos en una historia cargada de suspenso, acción y algo de terror.

La película en cuestión es “Apocalipsis Z: El principio del fin” (en inglés: “Apocalypse Z: The Beginning of the End”), producción que -según FlixPatrol- lidera el ranking de títulos más vistos de Prime Video en estos momentos.

Berta Vázquez, José María Yazpik y Francisco Ortiz en una escena de la película "Apocalipsis Z: El principio del fin" (Foto: Amazon Studios)

¿DE QUÉ TRATA “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”?

¿Qué harías si el mundo está lleno de infectados? Pues, eso es lo que propone esta cinta, trasladándonos a una España postapocalíptica, donde el protagonista Manel (Ortiz) luchará por mantenerse con vida y proteger a su gato Lúculo.

Resulta que una especie de rabia transformó a la gente en criaturas agresivas, por lo que el hombre debe recurrir a su ingenio para sobrevivir aislado en su casa.

No obstante, pronto debe salir a buscar comida, encontrándose con todo tipo de peligros, comenzando un viaje de supervivencia física y emocional, con mucha tensión y cientos de infectados rabiosos en el camino.

MIRA EL TRÁILER DE “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”

¿CÓMO VER “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”?

“Apocalipsis Z: El principio del fin” llegó a Amazon Prime Video el pasado 31 de octubre del 2024. Desde entonces, para disfrutar de la producción, tan solo debes asegurarte de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Apocalipsis Z: El principio del fin”:

Francisco Ortiz como Manel

José María Yazpik como Pritchenko

Berta Vázquez como Lucía

María Salgueiro como Sor Cecilia

Amalia Gómez como Gabriela

Marta Poveda como Belén

Iria del Río como Julia

Oriol Ruiz como Mario

Yuri Mikhaylychenko como Ushakov

¿DÓNDE SE GRABÓ “APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN”?

Entre las localizaciones del rodaje, se incluyen: San Adrián de Cobres, Pontevedra, Barcelona y Vigo. En esta última ciudad, los lugares de grabación fueron la Zona Franca, el Puerto de Vigo y el Hospital Meixoeir.

Imagen promocional de "Apocalipsis Z: El principio del fin", película del director Carles Torrens que se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje (Foto: Amazon Studios)