Después de casi un año, “The Walking Dead: Daryl Dixon” regresa con una tercera temporada, que continuará con las aventuras de Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), quienes al final de la segunda entrega partieron de Francia hacia una nueva locación después de asesinar a Angus y Fiona. ¿Qué sucederá con ellos en los nuevos episodios de la serie de terror postapocalíptico creada por David Zabel para AMC? ¿Cuándo se estrenarán?

En los nuevos episodios del spin-off de “The Walking Dead” protagonizado por Norman Reedus, Carol y Daryl viajan a Inglaterra y España, por lo tanto, esta temporada se filmó en lugares como Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia.

Además de Reedus y McBride, la tercera temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon” cuenta con un elenco conformado por la leyenda de la comedia británica Stephen Merchant y actores españoles como Eduardo Noriega (“El espinazo del diablo”), Oscar Jaenada (“Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”) y Alexandra Masangkay (“El andén”).

Carol (Melissa McBride) y Daryl (Norman Reedus) llegan a España en la tercera temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”?

La temporada 3 de “The Walking Dead: Daryl Dixon” se estrenará el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 18:00 hora del Pacífico/ 21:00 hora del Este en Estados Unidos a través de AMC.

Cada semana se emitirá un nuevo capítulo de la tercera temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon” hasta el 19 de octubre de 2025.

En España, la temporada 3 del spin-off de “Ther Walking Dead” se emitirá a partir del lunes 8 de septiembre de 2025.

¿CÓMO VER “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON” - TEMPORADA 3?

Al igual que las otras producciones exclusivas de AMC, para ver “The Walking Dead: Daryl Dixon”, solo debes conectarte a la señal de la cadena estadounidense en el horario indicado o contar con una suscripción activa a AMC+.

Los siete episodios de la temporada 3 del spin-off de “The Walking Dead” también estarán disponibles en AMC+.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”?

En la temporada 3 de “The Walking Dead: Daryl Dixon”, Carol y Daryl abandonan Francia y viajan a Inglaterra y España, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes y una posible ruta a Estados Unidos.

Por lo que he visto en el tráiler, aunque su intención era otra, Daryl y Carol llegan a una comunidad próspera en España. Pero detrás de esa seguridad para los sobrevivientes, existe algo un poco siniestro, así que los protagonistas deben intervenir y ayudar antes de seguir su camino.

La nueva entrega incluirá zombis y nuevos adversarios humanos con recursos inimaginables. Pero también incluirá algo muy peculiar, un dilema con Hot Dogs. “Los hot dogs son importantes en la tercera temporada. Representan sustento, alimento y, en cierta medida, representan a los Estados Unidos. Y la idea de hogar. Así que se convierte en una especie de cruce entre Daryl y Carol, porque esta lata de hot dogs se convierte en un elemento importante para ellos que simboliza el momento en que sienten que están de camino a casa”, explicó David Zabel a Entertainment Weekly.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”

Norman Reedus como Daryl Dixon

Melissa McBride como Carol Peletier

Eduardo Noriega como Antonio

Óscar Jaenada como Fede

Alexandra Masangkay como Paz

Candela Saitta

Hugo Arbués

Stephen Merchant como Julian

Greta Fernández

Gonzalo Bouza

Hada Nieto

Yassmine Othman

Cuco Usín

Eduardo Noriega asume el rol de Antonio en la temporada 3 del spin-off "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

