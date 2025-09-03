Ambientada en el mismo universo de “The Office”, “The Paper” es una sitcom de falso documental creada por Greg Daniels y Michael Koman para Peacock. Esta nueva serie se desarrolla en Toledo, Ohio, y retrata el día a día de los miembros del Toledo Truth-Teller, un periódico histórico pero en decadencia del Medio Oeste que intenta resucitar con periodistas voluntarios. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? ¿Cuántos episodios tiene?

Aunque se trata de un spin-off de la serie de 2005, los creadores confesaron a NBC Insider que, querían contar una historia completamente nueva, en lugar de una continuación de la anterior. “La idea es que el mismo equipo del documental esté entusiasmado por contar una nueva historia, y eso nos funciona, porque somos como ese equipo”, señaló Daniels. “Tiene sentido que no repitamos personajes ni elementos de la historia, porque el equipo diría: ‘¡Eh, ya lo hicimos en el otro documental!’”.

“The Paper” cuenta con el regreso del exempleado de Dunder Mifflin, Oscar Martínez (Oscar Núñez). El elenco lo completan Domnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Ramona Young, Alex Edelman y Tim Key.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “THE PAPER”?

Los diez episodios de la primera temporada de “The Paper” se estrenarán el jueves 4 de septiembre de 2025 en Peacock.

Por lo tanto, para ver el spin-off de “The Office” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE PAPER”

¿A QUÉ HORA VER “THE PAPER”?

La primera temporada de “The Paper” estará disponible a partir de las 12 a. m., hora del Pacífico (PT) y a las 3 a. m., hora del Este (ET) en Estados Unidos.

¿DE QUÉ TRATA “THE PAPER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Paper”, “el equipo documental que inmortalizó la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin está en busca de un nuevo tema cuando descubre un periódico histórico de Toledo, The Truth Teller, y al editor ansioso por revivirlo”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE PAPER”

Domhnall Gleeson como Ned Sampson

Sabrina Impacciatore como Esmeralda Grand

Chelsea Frei como Mare Pritti

Melvin Gregg como Detrick Moore

Gbemisola Ikumelo como Adelola Olofin

Alex Edelman como Adam Cooper

Ramona Young como Nicole Lee

Tim Key como Ken Davies

Oscar Nunez como Oscar Martinez

