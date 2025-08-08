¡Atención a todos los fanáticos de “The Office”! Su tan esperada secuela lanzó su primer tráiler, por lo que sabemos con mayores detalles de qué trata, su fecha de estreno y algunos datos más. No sólo ello, pues también veremos a un famoso personaje del elenco original haciendo de las suyas, y no me refiero a Michael Scott. ¿De quién se trata? Entérate de lo que nos espera con esta nueva comedia en los siguientes párrafos.

El periódico Toledo Truth Teller está en crisis y nadie lo respeta en "The Paper" (Foto: 3 Arts Entertainment / Universal Television / Banijay Group)

¿DE QUÉ TRATA “THE PAPER”?

“The Paper” nos presenta al equipo de un periódico de Ohio en crisis. Se trata del Toledo Truth Teller, que tiene en su plantilla a empleados a los que no les interesa dar el más mínimo esfuerzo para sacar adelante a este medio de comunicación, pues lo único que les importa es alimentar de noticias sensacionalistas y de poco interés para la comunidad sus páginas; sin embargo, cuando llega el ambicioso periodista Ned Sampson como su nuevo editor jefe, las cosas cambian radicalmente.

Al ser consciente que el periódico es pésimo, tiene como plan volver a sus raíces periodísticas. Pero ¿cómo hacerlo si sus trabajadores no contribuyen? Simple: reclutando nuevos reporteros en la plantilla, pero algo que no esperaba es que estos tengan nula experiencia en redacción, ya que solo comunican sus noticias a través de tuits y chats grupales.

En "The Paper", Ned Sampson recluta a varios redactores, pero luego se lleva una sorpresa (Foto: 3 Arts Entertainment / Universal Television / Banijay Group)

Esto no desalienta a Sampson, quien se pone a escribir a máquina, y lo mejor es que dará las instrucciones para que su equipo, un tanto improvisado, salga a seguir las historias a la misma calle.

Cabe mencionar que “The Paper” es capturada por el mismo equipo documental que filmó a Dunder Mifflin, solo que ahora el nuevo objeto de estudio es este periódico que se encuentra en una crisis total.

Ned Sampson no está dispuesto a que el periódico desaparezca en "The Paper" (Foto: 3 Arts Entertainment / Universal Television / Banijay Group)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE PAPER”

“El equipo documental que inmortalizó la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin en la serie ganadora del premio Emmy “The Office” encuentra un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico del Medio Oeste y al editor tratando de revivirlo”, se lee en la descripción que da el sitio oficial de YouTube de Peacock, donde se lanzó el tráiler.

¿CÓMO VER EL SPIN-OFF DE “THE OFFICE”?

“The Paper” se estrena el próximo 4 de septiembre de 2025 por Peacock en Estados Unidos. Ahora, si te encuentras en Latinoamérica quizá te estés preguntando por dónde verla; bueno, aún no hay noticias sobre qué plataforma almacenará esta producción para poder disfrutarla. Solamente queda esperar.

En "The Paper", el momento en que el nuevo editor jefe se presenta ante los empleados (Foto: 3 Arts Entertainment / Universal Television / Banijay Group)

¿QUÉ ACTOR DE “THE OFFICE” ESTÁ EN “THE PAPER”?

El actor Óscar Núñez, quien interpretó desde 2003 a Óscar Martínez, del departamento de contabilidad y finanzas, regresa para dar vida nuevamente a su personaje en “The Paper”. Como se recuerda, este personaje pese a ser inteligente es algo presuntuoso y a veces muy intolerante.

En el tráiler del spin-off de “The Office”, Óscar Martínez no luce contento de verlos: “¡Otra vez no!”, dice molesto al ver las cámaras. Pero eso no queda ahí, ya que después de mencionar que no iba a aceptar eso, suelta un disparate.

"The Paper" trae de regreso al actor de la serie original "The Office": Óscar Martínez (Foto: 3 Arts Entertainment / Universal Television / Banijay Group)

ELENCO DE “THE PAPER”

Domhnall Gleeson como Ned Sampson

Óscar Núñez como Óscar Martínez

Sabrina Impacciatore

Chelsea Frei

Melvin Gregg

Gbemisola Ikumelo

Ramona Young

Tim Key

Alex Edelman

