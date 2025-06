En una reciente entrevista para el podcast Good Guys, Rainn Wilson, conocido por su icónico papel como Dwight Schrute, sorprendió a los fans al hablar del punto de quiebre que vivió ‘The Office’ tras la salida de Steve Carell. El actor de 59 años describió con franqueza cómo el equipo entero tuvo que reajustarse una vez que el actor detrás de Michael Scott, y alma cómica del programa, decidió despedirse de la serie en la temporada 7.

“La verdad es que se volvió un poco caótico”, confesó Wilson. “Teníamos que redescubrir el tono del show, quién lideraba ahora, y cómo contar las historias sin el motor cómico que era Michael Scott, y sin uno de los mejores actores de comedia de la historia en el centro”. Aunque sabían que la partida de Carell era inminente, el vacío que dejó fue profundo.

Steve Carell y Rainn Wilson en 'The Office' en 2007. | Crédito: NBC: NBC)

Wilson recordó que, aunque la serie comenzó con un estilo oscuro y experimental, fue en la segunda temporada cuando realmente encontró su voz. 'The Office’ se volvió más cálida, más humana, y mucho de eso tenía que ver con cómo evolucionó el personaje de Michael Scott. “Era un tonto, decía lo que no debía, pero tenía un gran corazón. Y eso hizo toda la diferencia”, dijo.

Tras la partida de Carell en 2011, la serie continuó dos temporadas más, apoyándose en apariciones de estrellas invitadas y buscando nuevos ritmos narrativos. Pero Wilson no oculta que el proceso fue un reto constante, no solo para la producción, sino también a nivel personal.

Rainn Wilson como Dwight Schrute en la serie 'The Office'. | Crédito: Danny Feld/NBCU Photo Bank/NBCUniversal/Getty Images

En una reflexión más cruda, recordó que durante años no se sintió realmente feliz en el set. “No lo disfrutaba. Me preguntaba por qué no era una estrella de cine, por qué no tenía millones, por qué no era el próximo Jack Black o Will Ferrell”.

Aunque ganaba cifras enormes, sentía que no era suficiente. Hoy, reconoce que esa ambición insaciable es parte de la condición humana: “Nunca es suficiente. Esa sensación nos ha hecho sobrevivir como especie.”

