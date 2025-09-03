CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada y escrita por Derek Haas, “Countdown” (“Cuenta regresiva” en español) es un drama policial de Amazon Prime Video que empieza cuando un oficial del Departamento de Seguridad Nacional es asesinado a plena luz del día y el detective Mark Meachum (Jensen Ackles) del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) es reclutado para un grupo de trabajo secreto, junto con agentes encubiertos de todas las ramas de la ley, para investigar.

La búsqueda del asesino del oficial del DHS lleva al grupo de trabajo recién formado de Nathan Blythe (Eric Dane) por todo Los Ángeles, pero pronto se desvela una trama mucho más siniestra de lo que nadie podría imaginar, lo que inicia una carrera contrarreloj para salvar a una ciudad de millones de habitantes.

Cuando el fiscal de distrito de Los Ángeles, Grayson Valwell (Merrick McCartha), quiere participar en la investigación, Blythe se niega porque sabe que solo lo mueve su ambición política. En tanto, Amber Oliveras (Jessica Camacho) y Mark informan al equipo de trabajo que López les ha dado una prueba para cruzar la frontera. Esto lleva a una situación que termina con la muerte de este último, quien señala a Volchek.

Al principio de la serie "Countdown", Mark Meachum (Jensen Ackles) y su equipo rastrean a Volchek (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “COUNTDOWN”?

En el tercer episodio de la primera temporada de “Countdown”, el equipo integrado por el detective del LAPD Mark Meachum, la agente de la DEA Amber Oliveras, el oficial de inteligencia y análisis del DHS Damon Drew (Jonathan Togo), el especialista en delitos cibernéticos del FBI Evan Shepherd (Violett Beane), el especialista en terrorismo del FBI Keyonte Bell (Elliot Knight) y el especialista en pandillas y narcóticos del LAPD Luke Finau (Uli Latukefu), organiza una fuga de prisión de alto riesgo en un intento de obtener conocimiento sobre la identidad y el paradero del misterioso Volchek.

Tras perder a Drew, el equipo se dedica a seguir cada pista que los lleve hasta Volchek. Desde visitar el consulado bielorruso en busca de archivos hasta rastrearlo en el desierto de California. En tanto, Volchek inicia la siguiente fase de su plan, que implica desplegar sus armas de destrucción masiva en Los Ángeles. No obstante, los protagonistas de la serie de Amazon Prime Video se enfrentan al villano y logran salvar una ciudad de millones de habitantes.

Después de que Meachum lidia con sus problemas médicos, surge una nueva amenaza. El agente del Servicio Secreto Ryan Fitzgerald (Joe Dinicol) se une al equipo y se encarga de analizar un correo electrónico con un “informe de amenaza” y un mensaje de voz que lleva a una cabaña llena de armas, mapas y fotos de funcionarios del gobierno, incluido el presidente de los Estados Unidos.

Mientras otra muerte aumenta la presión en el décimo segundo episodio de “Countdown”, el equipo hace un nuevo descubrimiento sorprendente sobre su sospechoso: Todd (Grant Harvey), quien también amenaza con eliminar al gobernador de California, George Shelby (Aaron Lazar). Cuando le plantean cancelar el evento de recaudación de fondos, este se niega. Al final del penúltimo capítulo, Meachum y Oliveras caen en una trampa de terrorista, quien le toma fotografías.

El equipo de Nathan Blythe (Eric Dane) investiga al terrorista Todd, quien amenaza al presidente de Estados Unidos, en la serie "Countdown" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “COUNTDOWN”?

En el último episodio, Shepherd descubre que el lenguaje del manifiesto de Todd coincide con el de un presentador de radio de Los Ángeles llamado Randy Mankin (Kiff VandenHeuvel). Aunque llegan al lugar y realizan una investigación no llegan hasta el terrorista. En tanto, Meachum y Oliveras tienen una complicada conversación que no tiene buenos resultados.

Después de que Oliveras habla con Julio sobre su relación y su futuro, ella sube a su automóvil para ir a trabajar, pero es secuestrada por Todd. Mientras el equipo busca a Oliveras, Blythe revela que un agente del FBI llamado Seth Lewis intentó acceder a los archivos de casos de su grupo, así que se convierte en sospechoso. Cuando van tras él descubren que el antiguo amigo de Todd que lo engañó con la ahora exesposa de Todd.

Al final de la primera temporada de “Countdown”, Evan Shepherd descubre que su hermana Molly (Michelle DeShon) ha sufrido una sobredosis y está en coma. El jefe de Todd en el FBI se comunica con él para informarle que su plan ha salido a la perfección ya que Lewis ha sido arrestado. Poco después, Todd libera a Oliveras y le ordena correr, mientras él se prepara para apretar el gatillo. ¿Qué pasará en la temporada 2?

El creador Derek Haas habló sobre el secuestro de Oliveras con TV Insider: “Bueno, la ve en el bar y piensa: ‘Ese es el miembro más vulnerable que podría eliminar’, sin saber de qué es capaz. Pero como cazador, a veces uno se centra en el miembro que cree que puede eliminar del grupo con la menor resistencia. Descubre que le está echando la culpa a otra persona. Así que creo que es parte de su plan, pero esa parte del plan podría ser su perdición.”

Amber Oliveras (Jessica Camacho) y Mark Meachum (Jensen Ackles) tiene una tensa conversación al final de la serie "Countdown" (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí