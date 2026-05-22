Los Crunchyroll Anime Awards llegan a su décima edición este 2026 y se han convertido en una cita fija para cualquiera que viva pegado al anime. Así, en plena fiebre por “Gachiakuta”, la recta final de “My Hero Academia” y otras grandes producciones, la gala de este año busca coronar a lo mejor que dejó la animación japonesa en los últimos meses. Por eso, aquí te cuento cuándo es la ceremonia, a qué hora empieza y en qué plataformas se puede ver online. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, como es usual, esta premiación celebra a los mejores animes, películas, actores de voz, compositores y creadores del período más reciente de estrenos disponibles en Crunchyroll y otros distribuidores asociados.

Además, vuelve a llevarse a cabo en Tokio, con alfombra naranja, presentadores invitados y una mezcla de talento japonés e internacional sobre el escenario.

Antes de continuar, mira el anuncio de nominados en los Crunchyroll Anime Awards 2026:

¿CUÁNDO SON LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

La ceremonia se celebra el sábado 23 de mayo del 2026 desde el Grand Prince Hotel Shin Takanawa, en Tokio, Japón.

Este evento se celebra como parte de la programación especial de Ani-May, la campaña con la que Crunchyroll viene impulsando maratones, estrenos y acciones en distintas regiones durante todo el mes.

De esta manera, la premiación funciona como el gran cierre del calendario de mayo para la comunidad otaku.

¿A QUÉ HORA EMPIEZAN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

La organización de los Crunchyroll Anime Awards 2026 ha fijado dos momentos clave: un pre-show y la ceremonia principal.

El pre-show arranca a las 5:00 p.m. (hora de Japón), mientras que la ceremonia principal comienza a las 6:00 p.m. (hora del país asiático).

Entonces, tomando como referencia aquella programación, estos son los principales horarios para seguir la gala a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos Pre-show a la 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) y ceremonia a las 2:00 a.m. (PT) / 5:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica Pre-show a las 2:00 a.m. y ceremonia a las 3:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador Pre-show a las 3:00 a.m. y ceremonia a las 4:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico Pre-show a las 4:00 a.m. y ceremonia a las 5:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil Pre-show a las 5:00 a.m. y ceremonia a las 6:00 a.m. España Pre-show a las 10:00 a.m. y ceremonia a las 11:00 a.m.

Es decir, si vives en Latinoamérica, debes poner tu alarma muy temprano si quieres ver el anuncio de Anime del Año y el resto de categorías en tiempo real.

¿CÓMO VER LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026 EN VIVO Y GRATIS?

La transmisión de los Crunchyroll Anime Awards 2026 será gratuita para los fans alrededor del mundo.

El evento se podrá seguir de forma online a través del canal de Crunchyroll en YouTube, con acceso libre y sin costo: este es el LINK OFICIAL.

Por si fuera poco, la señal también estará disponible en los canales de Twitch y TikTok de Crunchyroll.

De esta forma, cualquier persona con conexión a internet puede seguir la premiación desde su laptop, celular o smart TV sin problemas.

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 tienen más de 30 categorías en competencia, que van desde Anime del Año hasta reconocimientos a dirección, guion, música y doblaje en distintos idiomas (Foto: Crunchyroll)

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