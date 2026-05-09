Aunque no se compara con el éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” también fue una de las películas anime más taquilleras de 2025. Recaudó más de 174 millones de dólares a nivel mundial para diciembre de 2025, superando los 10 mil millones de yenes en Japón. Además, fue nombrada la película mejor valorada de 2025 en Letterboxd y fue elogiada por su animación de alta calidad, ritmo y manejo emocional de la historia, manteniendo altos puntajes de aprobación.

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Pero eso no son los únicos reconocimientos que ha recibido. Fue nominada a Mejor Película de Animación en los 49º Japan Academy Film Prize y a los 53º Premios Annie, así como a Mejor film internacional en los 53º Premios Saturn. Por lo tanto, no es una sorpresa que consiguiera una de las nominaciones más importantes en los Crunchyroll Anime Awards 2026.

“Los Crunchyroll Anime Awards son una celebración global donde los fans comparten su cariño y aprecio por los creadores de sus títulos favoritos”, declaró Rahul Purini, presidente de Crunchyroll. “La lista de nominados de este año representa a casi 50 series y películas únicas, todas elegidas por los fans como las más queridas del último año”.

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se realizarán el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio, así que solo faltan unas semanas para descubrir si “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” se convierte en la Película del año.

Reze es la antagonista principal de la película "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc". Ella conspira contra Denji mientras planea robar el corazón de Chainsaw Man (Foto: MAPPA / Shueisha)

LISTA DE NOMINACIONES DE “CHAINSAW MAN” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

Por supuesto, la nominación principal de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” a la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards es Película del Año. Para ganar en esta categoría debe superar a “100 Meters”, “Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage”, “The Rose of Versailles”, “Scarlet” y “Demon Slayer: Infinity Castle”, siendo esta última la contendiente más difícil.

Debido a que la primera temporada de “Chainsaw Man” terminó en diciembre de 2022 y la segunda temporada del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto aún está en producción, solo tiene otras dos nominaciones importantes: Mejor Canción de Anime y Mejor Banda Sonora.

Gracias a la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, también ha obtenido nominaciones secundarias por el doblaje en distintos idiomas.

La franquicia "Chainsaw Man" se desarrolla en un mundo donde los demonios nacen de los miedos colectivos de la humanidad y su poder es proporcional al terror que inspira el concepto que representan (Foto: MAPPA / Shueisha)

Entonces, estás son las categorías a las que está nominada ““Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”:

Película del Año

100 Meters

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage

The Rose of Versailles

Scarlet

Mejor Canción de Anime

“In Bloom” de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)

“IRIS OUT” de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

“JANE DOE” de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

“On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

“Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Banda Sonora

The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)

DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina)

Gachiakuta (Taku Iwasaki)

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras (Hiroyuki Sawano)

Mejor Interpretación de Voz (Japonés)

Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Chiaki Kobayashi como Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)

Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Kikunosuke Toya como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (ONE PIECE)

Reina Ueda como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Mejor Interpretación de Voz (Castellano)

Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)

Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)

Marisa Marciel como Nami (ONE PIECE)

Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Mejor Interpretación de Voz (Inglés)

Alexis Tipton como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Emi Lo como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Justin Briner como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Lucien Dodge como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Morgan Berry como Shiori Fuyumura (SANDA)

Paul Castro Jr. como Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)

Mejor Interpretación de Voz (Francés)

Bastien Bourlé como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Bruno Mullenaerts como Enjin (Gachiakuta)

Catherine Hanotiau como Nico Wakatsuki (WITCH WATCHO)

Clara Soares como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Jonathan Gimbord como Hikaru (The Summer Hikaru Died)

Véronique Augereau como Seiko (DAN DA DAN Temporada 2)

Mejor Interpretación de Voz (Alemán)

Dirk Bublies como Kogoro Mori (Detective Conan: One—eyed Flashback)

Gerrit Schmidt—Foß como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Laurine Betz como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Magdalena Höfner como Kiui Watase (Jellyfish Can’t Swim in the Night)

Markus Feustel como Rudo (Gachiakuta)

Patricia Strasburger como Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)

Mejor Interpretación de Voz (Hindi)

Abhishek Sharma como Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Akshita Mishra como Koyuki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Heena Malik como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Merlyn James como Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)

Rajesh Shukla como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

Shilpie Pandey como Lufas Maphaahl (A Wild Last Boss Appeared!)

Mejor Interpretación de Voz (Italiano)

Katia Sorrentino como Momo (DAN DA DAN Temporada 2)

Leonardo Graziano como Naruto Uzumaki (BORUTO: NARUTO THE MOVIE)

Luna Fogu como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Martina Tamburello como Kikoru Shinomiya (Kaiju No. 8 Temporada 2)

Mosè Singh como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Simone Lupinacci como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)

Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Dion González como Rudo (Gachiakuta)

Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling Temporada 2)

Fernando Moctezuma como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

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