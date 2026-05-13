Después de la primera temporada “Gachiakuta”, que se emitió entre el 6 de julio y 21 de diciembre de 2025, el anime basado en el manga de fantasía oscura y acción escrito e ilustrado por Kei Urana se convirtió en un rotundo éxito comercial y crítico, consolidándose como uno de los grandes fenómenos globales del anime del año. Por lo tanto, no es una sorpresa que consiguiera importantes nominaciones en la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, incluyendo Anime del Año y Mejor Anime Nuevo.

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Pero no es el único premio al que fue nominada esta historia ambientada en un mundo distópico dividido social y geográficamente, y que sigue a Rudo, un joven habitante de la “Esfera” (una ciudad flotante de ricos) que es acusado falsamente del asesinato de su padre adoptivo y sentenciado a ser arrojado al “Abismo”, un gigantesco vertedero infernal donde va a parar toda la basura y los criminales de la superficie, donde se ve obligado a luchar por sobrevivir y busca venganza.

El manga “Gachiakuta”, que comenzó a serializarse en la revista Shūkan Shōnen Magazine de Kōdansha desde febrero de 2022, también fue nominado a un importante premio y se quedó con el galardón. ¿Sucederá lo mismo en las categorías de los Crunchyroll Anime Awards 2026?

"Gachiakuta", que ganó un importante premio, destaca por una estética urbana transgresora inspirada en el arte del grafiti (Foto: Bones)

EL IMPORTANTE PREMIO QUE GANÓ EL MANGA “GACHIAKUTA” ANTES DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

La edición 50 de los Premios de Manga Kōdansha se realizó oficialmente el 11 de mayo de 2026. Se trata de uno de los certámenes anuales más antiguos y prestigiosos de la industria del manga en Japón, patrocinado de forma oficial por la icónica editorial Kodansha, y este año, “Gachiakuta” consiguió un importante premio.

La obra de Kei Urana y Hideyoshi Andou que destaca por su cruda e innovadora estética de supervivencia en un mundo de residuos ganó en la categoria de Mejor Manga Shōnen. Lo que sin duda es una prueba de que el nuevo anime ha impulsado enormemente la popularidad de la serie.

“Gachiakuta” ha conquistado a los fans del shonen por romper los esquemas estéticos tradicionales. Tanto el manga como el anime poseen una identidad visual sumamente agresiva, urbana y experimental. Debido a que Hideyoshi Ando es parte del proyecto se incluyen piezas de grafiti reales para las viñetas.

Al igual que el manga, el anime también ha destacado, pero no solo por su historia, también por su animación. Studio Bones decidió dibujar gran parte de los fotogramas clave a lápiz y papel para preservar las líneas rugosas de la obra impresa, y así evitar el acabado digital plano.

"Gachiakuta" también compite para ganar la categoría más importante de los Crunchyroll Awards 2026, que se realizará el 23 de mayo en Tokio (Foto: Bones)

Los Ganadores de la edición 50 de los Kodansha Manga Awards

La edición de este año se llevó a cabo el 11 de mayo de 2026, coronando a los siguientes títulos en sus respectivas categorías principales:

Mejor Manga Shōnen: “Gachiakuta”, obra de Kei Urana y Hideyoshi Andou. Destaca por su cruda e innovadora estética de supervivencia en un mundo de residuos.

Mejor Manga Shōjo: “Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me”, escrito por Eiko Mutsuhana e ilustrado por Gin Shirakawa.

Mejor Manga General: “Darwin’s Incident”, creado por Shun Umezawa.

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