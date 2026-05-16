Desde su estreno, el 28 de junio de 2025, “Takopi’s Original Sin” fue un éxito rotundo. Se convirtió en la primera serie en la historia en tener todos sus episodios con calificaciones superiores a los 9,2 en IMDb, superando a grandes producciones. Pero la obra original escrita e ilustrada por Taizan 5 también recibió reconocimientos, de hecho, se convirtió en un fenómeno de ventas y popularidad en la plataforma digital Shonen Jump+. Por eso, no es una sorpresa que consiguiera varias nominaciones a los Crunchyroll Anime Awards 2026, siendo la más importante, Anime del Año.

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De hecho, el anime que narra la historia de un alienígena llamado Takopi que llega a la Tierra para esparcir felicidad y tras conocer Shizuka, una niña triste víctima de acoso escolar, decide usar sus dispositivos mágicos para ayudarla, ha ganado importantes reconocimientos de la crítica y la comunidad de fanáticos, como los Anime Corner Awards, los Filmarks Awards 2025 y Anime Trending Awards.

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se realizarán el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio, así que solo faltan unos días para descubrir si se convierte en el Anime del Año.

"Takopi's Original Sin" ("Takopi no Genzai") es un drama psicológico oscuro que contrasta un diseño infantil con una trama perturbadora (Foto: Enishiya)

LISTA DE NOMINACIONES DE “TAKOPI’S ORIGINAL SIN” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

Para ganar en el la categoría principal, “Takopi’s Original Sin” debe superar a la segunda temporada de “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, la temporada final de “My Hero Academia”, la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” y “The Summer Hikaru Died”.

“Takopi’s Original Sin” también compite por los premios a Mejor Serie Nueva, Mejor Animación, Mejor Drama y Mejor Director para Shinya Iino. Además, de la categoría especial de Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”.

Aunque compite con grandes títulos, “Takopi’s Original Sin” tiene amplias posibilidades de ganar, debido a que su arriesgada e impactante propuesta psicológica la coloca en una posición privilegiada dentro de la crítica.

El anime "Takopi's Original Sin" explora géneros como el drama y la ciencia ficción a lo largo de sus 6 episodios (Foto: Enishiya)

Entonces, estás son las categorías a las que está nominada “Takopi’s Original Sin”:

Anime del Año

The Apothecary Diaries Temporada 2

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada final

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Serie Nueva

Clevatess

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Gachiakuta

SAKAMOTO DAYS

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Anime Original

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Gachiakuta

SAKAMOTO DAYS

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Diseño de Personajes

The Apothecary DiariesTemporada 2

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Dress-Up Darling Temporada 2

ONE PIECE

Takopi’s Original Sin

Mejor Director

Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Fuga Yamashiro and Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)

Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)

Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama (My Hero Academia FINAL SEASON)

Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)

Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)

Mejor Anime de Drama

Anne Shirley

The Apothecary Diaries Temporada 2

Blue Box

Orb: On the Movements of the Earth

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”

Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)

Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)

Takopi (Takopi’s Original Sin)

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