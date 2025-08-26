Taylor Kitsch retoma el rol de Ben Edwards en la precuela “The Terminal List: Dark Wolf” (“La lista final: Lobo negro” en español), creada por Jck Carr y David DiGilio para Amazon Prime Video. Esta nueva serie de acción y suspenso se basa en los personajes de la novela de 2018 ‘The Terminal List’ de Carr, y también cuenta con el regreso de actores como Chris Pratt y Tom Hopper. ¿Cuántos episodios tiene la precuela? ¿Cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros detalles de la nueva producción.
Este thriller de espionaje se describe como una “historia de origen” y se centra en el largo viaje de Ben Edwards desde los Navy SEALs hasta el lado clandestino de las Operaciones Especiales de la CIA. Por lo tanto, “explora el lado oscuro de la guerra y el coste humano que conlleva”.
La fotografía principal de “The Terminal List: Dark Wolf” comenzó el 13 de marzo de 2024 y también cuenta con las actuaciones de Luke Hemsworth, Dar Salim, Robert Wisdom, Shiraz Tzarfati y Rona-Lee Shimon.
¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?
Los tres primeros episodios de “The Terminal List: Dark Wolf” se estrenará el miércoles 27 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video a las12:00 a.m. PT (3:00 a.m. ET). Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 24 de septiembre.
Por lo tanto, para ver la precuela de la serie de Carr solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TERMINAL LIST: DARK WOLF”?
La primera temporada de “The Terminal List: Dark Wolf”, que cuenta con Jack Carr, David DiGilio, Kitsch, Chris Pratt, Antoine Fuqua, Kat Samick, Max Adams, Jared Shaw y Frederick EO Toye como productores ejecutivos, tiene siete episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “TERMINAL LIST: DARK WOLF”
- Episodio 1: Inherent Resolve: 27 de agosto de 2025
- Episodio 2: The Audition: 27 de agosto de 2025
- Episodio 3: What’s Past Is Prologue: 27 de agosto de 2025
- Episodio 4: The Sound of the Guns: 3 de septiembre de 2025
- Episodio 5: E&E: 10 de septiembre de 2025
- Episodio 6: Pawns & Kings: 17 de septiembre de 2025
- Episodio 7: The Wolf You Feed: 24 de septiembre de 2025
TRÁILER DE THE “TERMINAL LIST: DARK WOLF”
¿DE QUÉ TRATA “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “The Terminal List: Dark Wolf”, “antes de ‘La lista terminal’, el SEAL de la Armada Ben Edwards (Taylor Kitsch) se encuentra envuelto en las operaciones clandestinas de la CIA. Mientras más se adentra a la ‘zona gris’, más difícil será no ceder a sus más oscuros impulsos. Todo hombre tiene dentro de sí dos lobos, uno blanco y otro negro, que lo quieren dominar. ¿A cuál de los dos alimentará Ben Edwards?”
ACTORES Y PERSONAJES DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”
- Taylor Kitsch como Ben Edwards
- Chris Pratt como el teniente comandante James Reece
- Tom Hopper como teniente Raife Hastings
- Jared Shaw como Ernest ‘Boozer’ Vickers
- Luke Hemsworth como Jules Landry
- Dar Salim como Mohammed Farooq
- Robert Wisdom como Jed Haverford
- Rona-Lee Shimon como Eliza Perash
