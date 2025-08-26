Cada vez falta menos para el final de la tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original), así que, los fanáticos de la serie de Amazon Prime Video están ansiosos por descubrir lo que sucederá con Belly (Lola Tong), Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Csalegno). Para aminorar la espera puedes leer la popular saga homónima de Jenny Han.

Si ya leíste “El verano en que me enamoré”, “No hay verano sin ti” y “Siempre nos quedará el verano”, te recomiendo otras novelas con cautivadoras tramas románticas, historias tiernas, emocionante e incluso desgarradoras. ¿Conoces alguna? ¿Te animas a leer un libro de esta lista?

En el último episodio de la temporada 3 de "El verano en que me enamoré", Conrad le confesó a Belly que aún la ama (Foto: Amazon MGM Studios)

LOS LIBROS QUE PUEDES LEER SI TE GUSTA “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

1. Gente que Conocemos en Vacaciones

“Gente que Conocemos en Vacaciones” es una novela de Emily Henry de 2023. Se trata de una comedia romántica que tiene como protagonistas a Alex y Poppy, quiénes aunque no tienen nada en común, son mejores amigos. Después de años de maravillosos veranos, algo cambia su relación para siempre. Para remediar el daño, Poppy decide convencer a su mejor amigo para viajar juntos una vez más. Tienen una semana para arreglarlo todo, ¿qué puede salir mal?

2. Sucedio un Verano

“Sucedio un Verano” es una comedia escrita por Tessa Bailey en 2022. La trama sigue a Piper Bellinger, quién termina en Washington tras ser encerrada por organizar una fiesta ilegal. Para demostrarle a su padrastro que puede vivir sin su ayuda, decide reabrir el bar de su padre junto a su hermana.En medio de eso, conoce a Brendan, un corpulento y barbudo capitán de barco, que cree que no durará ni una semana lejos de Beverly Hills. Aunque son polos opuestos, la química que surge entre ellos es innegable.

3. The Summer Knows

“The Summer Knows” es una novela de romance escrita por Sarah E Pearsall en 2025. De acuerdo con la descripción, el mundo de Adrienne, una madre soltera, se trastoca de nuevo cuando recibe la llamada de que su excéntrica abuela casi incendió la casa familiar. Cuando vuelve para remediar el daño conoce al pescadero local Christopher Crane, quién le ofrece a Adrienne la oportunidad de ser la chef del mercado de pescado que alguna vez tuvo su abuelo.

4. The Hating Game

Probablemente “The Hating Game” es un título que reconozcas, ya que fue adoptado a una película protagonizada por Lucy Hale. Si te gustan las historias de Enemies to Lovers, la novela de Sally Throne. Lucy, editora que se preocupa por la calidad de los textos, se ve obligada a trabajar con Joshua Templeman, el asistente del editor en jefe de la otra editorial, preocupado únicamente por las ventas. Su relación de odio no tardará en convertirse en algo igual de intenso.

La novela de Sally Throne fue adaptada en la película "The Hating Game", protagonizada por Lucy Hale y Austin Stowell (Foto: Vertical Entertainment)

5. El amor pende de un hilo

Lucy Score escribió “El amor pende de un hilo” en 2024. Esta novela narra la historia de Dominic Russo, un director creativo de moda con un mal genio, y Ally Morales, una camarera que termina trabajando en su misma empresa. Aunque se pelean tras conocerse, el amor no tarda en surgir.

