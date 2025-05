La serie “The Walking Dead” es una de las producciones más importantes de AMC, pues no solo ha sido aclamada por sus miles de fans alrededor del mundo, sino que también es la base para diversos spin-offs que han hecho que la historia postapocalíptica se convierta en todo un universo televisivo. Pero, ¿sabes cómo ver cada una de las series de la franquicia? Pues, en las siguientes líneas, te presento la guía definitiva para disfrutarlas en orden cronológico. ¡Presta atención!

Vale precisar que “The Walking Dead” es la adaptación televisiva de la serie de cómics homónima de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

De esta manera, el programa se desarrolló a lo largo de 11 temporadas, emitidas entre octubre del 2010 y noviembre del 2022.

LA GUÍA PARA VER LAS SERIES DE LA FRANQUICIA “THE WALKING DEAD” EN ORDEN CRONOLÓGICO

1. “Fear The Walking Dead” (Temporadas 1-3)

Empezamos la lista con las tres primeras temporadas de “Fear the Walking Dead”. Esta ficción nos lleva hasta el principio mismo del apocalipsis zombie: una época en la que el mundo estaba cambiando rápidamente debido a causas desconocidas y antes de que alguien pudiese entender con exactitud que era lo que estaba ocurriendo.

Sin dudas, un periodo en la que la existencia como todos la habían conocido se trastocó y alteró de una forma nunca antes imaginada.

¿Dónde verla? En Amazon Prime Video y AMC+.

2. “The Walking Dead” (Temporadas 1-8)

Ahora le toca el turno a las 8 primeras temporadas de “The Walking Dead”, la cual sigue a un grupo de sobrevivientes durante el apocalipsis zombi.

A lo largo de la producción, a veces, los conflictos interpersonales representan tanto peligro... que algunos harán lo que sea para sobrevivir.

¿Dónde verla? En Netflix, Disney+ y AMC+.

Andrew Lincoln como Rick Grimes y Steven Yeun como Glenn Rhee en una escena de "The Walking Dead" (Foto: AMC) ×

3. “Fear The Walking Dead” (Temporadas 4-6)

A continuación, retomamos la historia con las temporadas 4, 5 y 6 de “Fear the Walking Dead”. Originalmente, estas se estrenaron entre el 2018 y el 2020.

4. “The Walking Dead” (Temporada 9)

Regresamos nuevamente a la trama de “The Walking Dead” en su temporada 9, la cual se lanzó en octubre del 2018.

5. “Fear The Walking Dead” (Temporada 7)

Es momento de disfrutar de la temporada 7 de “Fear the Walking Dead”, estrenada originalmente en octubre del 2021.

6. “The Walking Dead: World Beyond” (Temporada 1)

Seguimos con la primera entrega de “The Walking Dead: World Beyond”, serie sobre un grupo de adolescentes que viven en una comunidad protegida de los peligros de la apocalipsis.

Sin embargo, pronto reciben un mensaje que los inspira a dejar la seguridad del único hogar que han conocido y a embarcarse en un viaje a través del país para salvar a su padre.

¿Dónde verla? En Amazon Prime Video y AMC+.

7. “The Walking Dead: The Ones Who Live”

Le toca el turno a “The Walking Dead: The Ones Who Live”, una historia de amor épica sobre dos personas que fueron separadas por la distancia y por una fuerza imparable.

¿Rick y Michonne podrán encontrarse nuevamente en un mundo totalmente diferente a lo que han conocido? ¿Están realmente vivos uno sin el otro?

¿Dónde verla? En Amazon Prime Video y AMC+.

8. “The Walking Dead: World Beyond” (Temporada 2)

Continuamos con la segunda temporada de “The Walking Dead: World Beyond”, con un estreno inicial en octubre del 2021.

9. “Fear The Walking Dead” (Temporada 8)

“Fear The Walking Dead” concluye su recorrido en esta lista con su octava y última temporada, lanzada inicialmente en mayo del 2023.

10. “The Walking Dead” (Temporadas 10-11)

“The Walking Dead” también concluye su recorrido con sus temporadas 10 y 11, las cuales vieron la luz entre octubre del 2019 y agosto del 2021.

11. “The Walking Dead: Daryl Dixon” (Temporadas 1-2)

Es el turno de “The Walking Dead: Daryl Dixon”, serie que se centra en Daryl Dixon mientras viaja a través de una Francia destruida pero resistente, con la esperanza de encontrar el camino de vuelta a casa.

¿Dónde verla? En Amazon Prime Video y AMC+.

12. “The Walking Dead: Dead City” (Temporadas 1-2)

Finalmente, concluimos la lista con “The Walking Dead: Dead City”, show televisivo en el que Maggie y Negan viajan a un Manhattan post apocalíptico.

Así, descubrimos que la ciudad se desmorona y está llena de muertos y residentes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror.

¿Dónde verla? En Amazon Prime Video (solo la primera temporada) y AMC+.

