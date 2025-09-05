CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Highest 2 Lowest” (“Del cielo al infierno” en español) es una película de suspenso que llegó a Apple TV+ el 5 de octubre de 2025. La cinta inspirada en la película japonesa “High and Low” de 1963, que se basa levemente en la obra literaria “King’s Ransom” de Evan Hunter, narra la historia de un poderoso magnate de la música que se enfrenta a un dilema moral de vida o muerte cuando su amado hijo es secuestrado y está a punto de perder la compañía musical por la que tanto luchó.

Esta película de suspenso policial dirigida por Spike Lee a partir de un guion de Alan Fox cuenta con un elenco principal conformado por Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, ASAP Rocky, John Douglas Thompson, Dean Winters, LaChanze, Princess Nokia y Ice Spice (en su debut cinematográfico).

“Highest 2 Lowest”, que se grabó en Nueva York de marzo hasta mayo de 2024, se estrenó mundialmente fuera de competición en el Festival de Cine de Cannes el 19 de mayo de 2025 y llegó a los cines en Estados Unidos el 15 de agosto. Pero ¿qué pasó con el protagonista? ¿Logró recuperar a su hijo?

David King (Denzel Washington) quiere recuperar su empresa al inicio de la película "Highest 2 Lowest" (Foto: A24)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HIGHEST 2 LOWEST”?

Cuando una empresa rival amenaza con apoderarse de la participación mayoritaria de Stackin’ Hits Records que puso a la venta, el magnate musical neoyorquino David King (Denzel Washington) decide comprar las acciones de sus socios. Aunque no cuenta con el capital suficiente, realiza una oferta atractiva poniendo como garantía la mayoría de sus bienes personales.

Llega a una acuerdo, no obstante, una llamada anónima arruina sus planes. Un hombre asegura tener secuestrado a su hijo Trey (Aubrey Joseph) y exige 17,5 millones de dólares en billetes de 1.000 francos suizos para liberarlo. Tras hablar con la policía y su esposa Pam (Ilfenesh Hadera), el protagonista de “Highest 2 Lowest” decide pagar el rescate.

Sin embargo, eso no es necesario, ya que Trey aparece sano y salvo. El secuestrador cometió un error: raptó a la persona equivocada, a Kyle (Elijah Wright), el mejor amigo de Trey y el hijo de Paul Christopher (Jeffrey Wright), chófer y confidente de King, quien ahora se resiste a entregar la gran suma de dinero a cambio que ha destinado a su negocio.

Mientras Paul y Trey le suplican a King que salve a Kyle, los socios de Stackin’ Hits Records le advierten que, su negativa podría dañar la imagen de la empresa. Ante la presión, el magnate de la música resuelve pagar el rescate de Kyle. Entrega la mochila con el dinero con la esperanza de atrapar al secuestrador gracias al rastreador GPS escondido. Pero eso no sucede.

Paul Christopher (Jeffrey Wright) le suplica a King que pague el rescate de su hijo en la película "Highest 2 Lowest" (Foto: A24)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HIGHEST 2 LOWEST”?

¿Quién es el secuestrador y por qué atacó a King?

Luego de que el protagonista de “Highest 2 Lowest” pierde la mochila en el metro, Kyle es liberado. Aunque la policía no puede recuperar el dinero, King se convierte en el héroe ante la opinión pública, lo que coloca varias canciones de Stackin’ Hits en las listas de éxitos. Sin embargo, los prestamistas exigen su dinero en dos semanas, ya que no fue utilizado tal como se acordó.

King se niega a perder sus propiedades, así que busca la manera de resolver el problema. Aunque Kyle no puede identificar a su secuestrador, brinda una pista valiosa: recuerda haber escuchado una canción distintiva de hip-hop. David no tarda en reconocerla y llega a la conclusión de que el aspirante a rapero Yung Felon es el responsable del rapto y extorsión.

Cuando la policía no parece creer en las suposiciones de King, él y Paul deciden rastrear a Yung Felon. Llegan hasta su esposa, quien confiada en que se trata de una oportunidad laboral revela la dirección del estudio de grabación del secuestrador. King se enfrenta a Felon, quien argumenta que siempre lo vio como una figura paterna y recurrió al secuestro tras años de ser ignorado.

Se desata un tiroteo que deja a Paul herido y permite que Felon escape a un tren subterráneo elevado cercano. No obstante, King lo alcanza y lo deja inconsciente. Felon es sentenciado a 25 años de prisión y no consigue trabajar con David a pesar de su reciente notoriedad.

En tanto, King le ofrece a Paul ser parte de su nuevo sello discográfico, pero él y su hijo prefieren seguir otro camino. “Highest 2 Lowest” termina con King dándole una oportunidad musical a una amiga de Trey.

Yung Felon es sentenciado a 25 años de prisión al final de la película de suspenso "Highest 2 Lowest" (Foto: A24)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí