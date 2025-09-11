La segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” termina el 12 de septiembre de 2025 y después de los eventos que marcaron la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano (Ana María Orozco) y Armando Mendoza Sáenz (Jorge Enrique Abello) en estos nuevos episodios, los fanáticos de la serie colombiana de Amazon Prime Video se preguntan si Ecomoda será el escenario de una tercera entrega. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros capítulos de la segunda temporada, mientras en los pasillos de Ecomoda se habla de romance entre Betty y su abogado Esteban Ruiz (Rodrigo Candamil), la realidad es que Beatriz ha retomado su relación con Armando, pero prefiere mantenerlo en secreto. No obstante, surgen problemas que los vuelven a distanciar y le da entrada a Esteban y Majo Arriaga (Zharick León).

En tanto, Aura María (Estefanía Gómez) regresa y se reúne con las integrantes del Cuartel. Además, anuncia su inversión en la empresa de Betty, ¿de dónde vienen su nueva y repentina riqueza? El posterior regreso renovado de Freddy (Julio César Herrera) genera algunas tensiones. Por su parte, Mila (Juanita Molina) sufre otra desilusión amorosa.

Betty (Ana María Orozco) y Armando (Jorge Enrique Abello) se vuelven a separar en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa" (Foto: Amazon Prime Video)

“BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. “Betty, la fea: La historia continúa” tendrá una tercera temporada. El 3 de septiembre de 2025, durante el evento House of Amazon Prime llevado a cabo en Bogotá, se confirmó la nueva entrega de la historia creada por Fernando Gaitán. En el video, Hugo Lombardi (Julián Arango) es el encargado de hacer el anuncio y mostrar la primera toma.

En dicho evento también se mostraron adelantos exclusivos de otras producciones de Amazon Prime Video como las nuevas temporadas de “Fallout”, “Gen V” y la temporada final de “The Boys”. Pero sin duda, lo que más emoción causó en el público Latinoamericano fue la renovación de la popular serie colombiana.

La renovación llegó prácticamente a la mitad de la emisión de la segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa”, que tuvo un estreno exitoso, ya que se convirtió en el título número uno en Amazon Prime Video Colombia durante su primera semana.

Aunque no se ha revelado lo que sucederá con Betty, Armando, Mila, Nacho (Sebastián Osorio), Marcela (Natalia Ramírez) y el resto de personajes principales, los dos últimos capítulos sin duda marcarán el camino para cada uno de ellos.

¿Qué sucederá con Ecomoda? ¿Realmente es el final de la relación de Betty y Armando? ¿Qué pasará con Mila, Nacho y Jeff (Jerónimo Cantillo)? ¿Cuál es el siguiente paso para Marcela? ¿Qué sucederá con las integrantes del Cuartel?

¿Qué pasará con los personajes principales de "Betty, la fea: La historia continúa" en la tercera temporada de la serie colombiana? (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La segunda temporada de “Betty la fea: La historia continúa” se estrenó el viernes 15 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video y termina el 12 de septiembre, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

