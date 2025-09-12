CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” llegó a su fin el 12 de septiembre de 2025 con dos episodios cargados de momentos emocionantes, cómicos, sorprendentes y románticos. Después del enfrentamiento entre los Team Betty y los Team Nacho, finalmente solo uno se quedó en las instalaciones de Ecomoda. ¿Quiénes lograron cerrar el trato con Jorge Serrano (Javier Pereira)? ¿Qué sucedió con Betty (Ana María Orozco) y Armando (Jorge Enrique Abello)? ¿Con quién se quedó Mila (Juanita Molina)?

Los “Nachos” planean quedarse con todas las acciones y presentan una propuesta que hace dudar a Betty, quien pensando en lo mejor para los empleados de la empresa, acepta vender sus acciones, al igual que Marcela (Natalia Ramírez), Mila y Armando. Este último no planea darse por vencido y promete recuperar la empresa que fundó su familia tras quedar fuera del nuevo proyecto de Betty por su cercanía con Majo (Zharick León).

Para mantenerse cerca de Marcela, Pascual (Carlos ‘Pity’ Camacho) propone alquilar la mitad de las instalaciones de Ecomoda, que ahora le pertenecen a él, Nacho (Sebastián Osorio) y Majo. A pesar de las dudas, Betty y Marcela aceptan y empiezan a trabajar. Aparece Jorge Serrano, el presidente del holding de moda más grande de Europa, y ambos bandos quieren hacer negocios con él, así que se planean una competencia.

Betty mantiene un romance secreto con Armando al inicio de la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

Al inicio de la segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa”, Betty y Armando viven un romance secreto, pero no dura mucho debido a los juegos de Majo, quien se niega a aceptar los rechazos de Armando. Cuando la pareja principal se vuelve a separar, Esteban (Rodrigo Candamil) intenta pasar de novio ficticio a oficial. A pesar de una apasionada noche, no lo consigue.

Por otro lado, Nicolás (Mario Duarte) se casa con Patricia Fernández (Lorna Cepeda) luego de que ella anuncia su embarazo. Mila inicia una relación con Jeff (Jerónimo Cantillo), pero termina cuando Carmen revela que tiene tres meses de embarazo. Nacho vuelve a aparecer en escena e intenta reconquistarla, lo que le desconcentra de la competencia.

La única preocupada por ganar el contrato es Majo, aunque solo sea por ver perder a Betty, Armando y Mila. Contrata a una diseñadora rusa luego de que Nacho ocasiona la renuncia de Hugo Lombardi (Julián Arango), quien se une al Team Betty y prepara una gran colección de la mano de Mila y Jeff.

Majo incluso se propone seducir a Jorge Serrano, pero su plan no resulta porque está obsesionada con Armando. Tras presentar un desfile original, los Team Betty consiguen la victoria. Nacho acepta la derrota, al igual que Pascual, quien se cansa de los desplantes de Marcela y decide dejarla tranquila.

Pascual (Carlos 'Pity' Camacho) conquista a Marcela (Natalia Ramírez) en la temporada 2 de "Betty, la fea: la historia continúa", pero sus prejuicios terminan con el romance (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La única que no acepta la derrota es Majo, quien intenta incendiar las oficinas de Ecomoda. Freddy (Julio César Herrera) y Aura María (Estefanía Gómez) lo descubren a tiempo y Majo es encerrada, pero se niega a vender sus acciones. En tanto, Betty se convierte en la imagen de la nueva colección con Jorge Serrano y su equipo se prepara para el gran evento.

Nacho se disculpa con Armando y Mila, quien parece dispuesta a darle una nueva oportunidad. No obstante, Hugo descubre que el hijo que espera Carmen es de Nacho. Cansada del drama, Mila decide mantenerse al margen hasta que ellos resuelvan sus problemas.

En tanto, Armando se pone celoso por la presencia de Esteban y habla con Betty. La conversación se vuelve pública debido a que el micrófono de la protagonista de “Betty, la fea: La historia continúa” está abierto. A pesar de ese percance, Betty deslumbra con su discurso y decide celebrar con su hija Mila.

Mariana Valdés (María Eugenia Arboleda) reaparece tras una lectura de cartas alarmante, y le advierte a Armando que debe alcanzar a Betty para evitar una tragedia. Con ayuda de la chiva de Pascual lo consigue y las rescata cuando quedan varadas en el camino. La temporada termina con la familia retomando el viaje. En tanto, Marcela quiere recuperar las atenciones de Pascual. Nacho y Jeff buscan a Mila. Mario Calderón (Ricardo Vélez) tiene las acciones de Majo. ¿Qué pasará en la temporada 3? ¿Betty, Armando y Marcela recuperan Ecomoda? ¿Pascual vendrá sus acciones? ¿Cómo será trabajar con Jorge?

Betty y su equipo consiguen la victoria frente a los "Nachos" y cierra un trato con Jorge Serrano en la temporada 2 de "Betty, la fea: La historia continúa" (Foto: Amazon Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí