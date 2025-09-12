CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Cada minuto cuenta” (“Every Minute Counts” en inglés) es una serie mexicana de Amazon Prime Video sobre el terremoto que sacudió la Ciudad de México en 1985. La primera temporada del drama dirigido por Jorge Michel Grau, Moisés Ortiz Urquidi y Fernando Urdapilleta se estrenó el 8 de noviembre de 2024 y casi un año después, el 12 de septiembre de 2025, coincidiendo con el 40° aniversario de los eventos reales, llega la segunda y última temporada. ¿Qué eventos se plasmaron en los diez nuevos episodios?

La nueva entrega de la serie escrita por Alfredo Felix-Diaz, Jorge Michel Grau, Victoria Orvañanos, Natalia Quevedo, Alejandro Valenzuela y Venancio Villalobos comienza 24 horas después del terremoto y poco después de que el Dr. Ángel (Osvaldo Benavides) quedó atrapado en los escombros sin que nadie sepa de él.

Mientras las actividades de rescate continúan paralizadas por el gobierno, Pepín (Luis Fernando Peña) y sus compañeros de clase se unen a los voluntarios de su escuela derrumbada, y la periodista Camila (Maya Zapata) descubre un oscuro secreto que involucra al ejército.

El doctor Ángel (Osvaldo Benavides) es rescatado gracias a las influencias de su hermano Ignacio Zambrano en la temporada 2 de "Cada minuto cuenta" (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “CADA MINUTO CUENTA”?

A pesar de las advertencias sobre una inminente réplica del terremoto inicial, las autoridades se niegan a comprender que “Cada minuto cuenta” y no informan a la población sobre el peligro y a aceptar ayuda internacional para no perder la sede el siguiente mundial de fútbol. Solo cuando la vida de su hermano Ángel está en riesgo, Ignacio Zambrano (Antonio de la Vega), funcionario de la secretaría de Turismo, decide intervenir.

Tras una nueva réplica y la fuga de su hermano, Ignacio graba un video admitiendo sus culpas. En tanto, Pepín pierde las esperanzas de encontrar a personas con vida en el CONALEP, pero Alicia, una mujer sorda que busca a su sobrino desaparecido, le demuestra que aún hay vidas por salvar.

Por su parte, Camila sigue una pista, buscando descubrir qué es lo que ocultan el coronel Hernández y sus subordinados. Con ayuda de Comosama y el Dober, se las ingenian para devolver al hospital las medicinas robadas por el ejército. Pero debe pagar un precio muy alto, ya que Hernández la tortura a Camila para sacarle la verdad.

Después de hablar con Jack, un periodista extranjero que recolectó información para que la embajada de Estados Unidos envíe ayuda, Camila y Ángel buscan las cintas de video. En tanto, un incendio en el Hospital General sirve de pretexto para que los militares presionen a los damnificados para llevarlos a los refugios. La finalidad real es que no organicen para que reclamen lo justo.

Ignacio Zambrano (Antonio de la Vega) graba un video admitiendo sus culpas en la temporada 2 de "Cada minuto cuenta" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “CADA MINUTO CUENTA”?

Ignacio intenta hacer entrar a sus superiores amenazando con exponer su confesión, pero lo único que consigue es que lo asesinen. Por su parte, Camila encamina a Jack y Victoria con las cintas de video hacia la embajada de los Estados Unidos, donde rechazan intervenir hasta que ven el video de Ignacio.

El presidente da un mensaje a la nación lleno de mentiras, mientras las otras autoridades siguen preocupadas por el mundial de fútbol. Durante un forcejeo con los militares, Camila recibe un disparo cerca del pecho, pero Ángel logra salvarla. Luego el médico principal de “Cada minuto cuenta” insiste en que escuchó el llanto de bebés mientras estaba atrapado, así que se reinician las labores de rescate.

Sin embargo, el coronel Hernández presiona a sus soldados para acelerar la evacuación del hospital antes de la llegada de los bulldozers. Pero esta vez, sus soldados no lo obedecen y apoyan a los damnificados. Hernández utiliza la fuerza para obligar a Ángel a detener su labor, pero el llanto de un bebé cambia el rumbo de la historia.

La segunda y última temporada de “Cada minuto cuenta” termina con las sobrevivientes uniéndose para frenar el avance de los bulldozers y finalmente encontrando y rescatando a los bebés. La serie cierra con un mensaje en honor a las víctimas y a cada uno de los héroes.

El Dr. Ángel (Osvaldo Benavides) y Pepín (Luis Fernando Peña) rescatan a los bebés al final de la temporada 2 de la serie mexicana "Cada minuto cuenta" (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí