CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Shisui se convirtió en uno de los personajes más memorables de la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto“ en su idioma original), anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino. Después de revelarse que en realidad se trataba de la concubina imperial Loulan y que era parte del plan de rebelión del Clan Shi, fue ejecutada por sus crímenes. Sin embargo, el último episodio de la serie brindó una esperanza a los fans. Entonces, ¿realmente está viva?

Aunque Loulan apareció en la primera entrega del popular anime, Shisui recién se presentó en la segunda temporada como una nueva sirviente del Palacio interior. En poco tiempo se convirtió en aliada y amiga de la protagonista, Maomao, quien no sospechó de ella hasta que son secuestradas por Suirei y nota que existe familiaridad entre ambas.

Pero no fue hasta que llegó a la fortaleza del Clan Shi que descubrió que Loulan y Shisui son la misma persona. Por su parte, Jinshi realizó su propia investigación y descubrió el engaño de la concubina Loulan y emprendió el ataque contra el clan traidor.

En la temporada 2 de "The Apothecary Diaries" se reveló que Shisui es en realidad la concubina imperial Loulan (Foto:

SHISUI ¿REALMENTE ESTÁ VIVA AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

En los últimos episodios de la segunda temporada de “The Apothecary Diaries”, Jinshi, el Príncipe de la Luna, y el ejército imperial llegaron a la fortaleza del clan Shi. Cuando Jinshi logró entrar a la fortaleza, se encontró con una Loulan lista para confesar sus crímenes y los de su familia, pero sobre todo para morir.

Loulan orquestó todo de tal manera que el plan de venganza de su madre fuera detenido y ella lograra salvar a tantos inocentes como fuera posible. Entre ellos, Suirei, los miembros exiliados del clan y los niños envenenados. Luego de marcar el rostro de Jinshi para vengar a su madre Shenmei y asegurar su ejecución, salió al balcón y bailó para celebrar que finalmente estaba libre del peso de su historia familiar.

Al descubrir que hirió a Jinshi, los soldados dispararon a matar. Tras varias heridas, Loulan cayó del tejado con una sonrisa en el rostro, mientras Suirei intentó salvarla. No obstante, no encontraron el cuerpo de Loulan, lo que dio a los fans de “The Apothecary Diaries” la esperanza de que este personaje regresara como Shisui.

Loulan cae del tejado con una sonrisa en el rostro en el último episodio de la temporada 2 de "The Apothecary Diaries" (Foto: TOHO animation)

El regreso de Shisui en el final de “The Apothecary Diaries”

En el último capítulo de la temporada 2 de “The Apothecary Diaries”, se reveló que Loulan sobrevivió gracias al regalo de Maomao: la horquilla de Jinshi bloqueó la bala que la habría matado. Sin embargo, no apareció como Shisui.

Loulan asumió la identidad de Tamamo para empezar una nueva vida libre de su carga familiar y dónde pueda ser ella misma, y no la mujer que su madre moldeó para su venganza contra el Emperador. Aunque no se hace llamar Shisui, tiene una personalidad similar.

La última vez que apareció intercambió la horquilla de Jinshi por dinero. ¿Significa que no volverá en la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”? Probablemente no, ya que el personaje no ha aparecido desde la cuarta novela ligera.

Loulan vendió la horquilla que Maomao le prestó en el final de "The Apothecary Diaries" (Foto: TOHO animation)

