Stephen King supervisó personalmente la adaptación cinematográfica de “The Long Walk”, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Cooper Hoffman, David Jonsson y Mark Hamill. La película, basada en su primera novela escrita a los 19 años, se estrena el 12 de septiembre de 2025 tras décadas en el limbo de desarrollo.

El autor realizó una única pero crucial sugerencia que demuestra su comprensión tanto narrativa como de los límites físicos humanos. Según el productor Roy Lee, King pidió modificar un elemento específico de la competencia mortal para hacerla más creíble, revelando su meticulosa atención hacia la verosimilitud incluso en sus distopías más extremas.

¿CUÁL FUE LA CONDICIÓN STPHEN KING?

Stephen King solicitó reducir la velocidad mínima de caminata de 4 millas por hora (6.4 km/h) a 3 millas por hora (4.8 km/h). Según el productor Roy Lee: “Me dijo: ‘¿Puedes bajarlo de 4 millas por hora a 3? No hay manera de que alguien pueda caminar a 4 millas por hora durante tanto tiempo’. Esa fue la única nota inicial cuando lo devolvió”. Este cambio no solo hizo la premisa más realista, sino también más cruel, presentando una falsa sensación de esperanza que conduce inevitablemente a la muerte.

Stephen King escribió "The Long Walk" cuando tenía solo 19 años, convirtiéndola en su primera novela (Foto: The Long Walk)

“THE LONG WALK” SE BASA EN UN LIBRO

La película adapta la novela homónima de 1979, publicada bajo el seudónimo Richard Bachman. Escrita cuando King tenía 19 años durante la Guerra de Vietnam, narra la historia de cien adolescentes en una competición donde deben caminar sin descanso manteniendo velocidad mínima. Si reciben tres advertencias por reducir el ritmo, son ejecutados. Solo uno sobrevive para reclamar el gran premio. Francis Lawrence dirigió esta adaptación que había permanecido en desarrollo durante décadas, con Cooper Hoffman, David Jonsson y Mark Hamill encabezando el reparto. Las primeras reacciones críticas han sido excepcionalmente positivas, con un 94% en Rotten Tomatoes.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí