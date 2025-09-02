¿Una competencia en la que puedas ganar un gran premio por solamente caminar? Suena interesante, ¿no es así? Pero ¿qué pasa si por la emoción no averiguas muy bien en qué consiste y obvias muchos detalles que pondrán en riesgo tu vida? Esto es lo que experimentará un grupo de jóvenes en “The Long Walk” (en español: “Camina o muere”). ¿En qué consiste exactamente la película? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes actúan? Las respuestas a estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

Decenas de jóvenes inician la caminata. Todos están vigilados por soldados en “The Long Walk” (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

UNA CAMINATA DE VIDA O MUERTE

¿De qué trata “Camina o muere”? “The Long Walk” se ubica en un Estados Unidos distópico gobernado por un régimen totalitario, donde un grupo de jóvenes participa en una competición anual de caminatas, pero no se trata de una cualquiera, ya que los muchachos deben mantener una velocidad de al menos cinco kilómetros por hora (3 millas/hora) o arriesgarse a ser ejecutados.

Lo peor de todo es que no hay una meta para quiénes resistan, toda vez que está diseñada para que concluya cuando solamente quede un caminante con vida.

En “The Long Walk”, a los participantes no le dan a conocer todas las reglas antes que empiece la competencia (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE LONG WALK”?

La película “The Long Walk” se estrena el 12 de septiembre de 2025 en las salas de cines de Estados Unidos, pero en diferentes fechas en el resto del mundo. Así tenemos:

Latinoamérica (general): 18 de septiembre

18 de septiembre México: 2 de octubre

2 de octubre España: 21 de noviembre

Afiche de la fecha de estreno de “The Long Walk” (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

TRÁILER DE “CAMINA O MUERE”

“¡Qué tan lejos puedes ir!” se lee a lo largo del tráiler de “The Long Walk”, donde vemos a decenas de jóvenes entusiastas participando de la competencia. De pronto, se escucha la voz de El comandante: “Realizamos la primera gran caminata hace años para inspirar a los ciudadanos comunes. Se necesitan muchas agallas para inscribirse a este concurso”, comienza diciendo, mientras vemos a los muchachos a una misma velocidad hasta que uno de ellos no puede más y comienza a quejarse, de fondo se escucha: “¡Primera advertencia!”. Aunque uno de los chicos le da ánimos, este no puede más y se coge una de las piernas, y nuevamente se oye: “¡Segunda advertencia!”, pero él no avanza… de inmediato la misma voz: “¡Tercera advertencia!” y un soldado acercándose le apunta la cabeza para dispararle. El instinto de supervivencia los hace seguir adelante.

Nuevamente, en el avance se escucha de fondo la voz del comandante hablándoles a los jóvenes antes de partir cuando nadie sabía el terror que iban a vivir: “No les voy a explicar todo el reglamento, pero todo se resume en esto: ‘Si van a menos de 3 millas por hora (5 km/h) recibirán su castigo. Caminen hasta que sólo quede uno de ustedes. ¿Están listos para ganar?”. Todos a una sola voz responden: “¡Sí!”.

Los competidores siguen su camino, pero al ver que su vida está en peligro se dan cuenta de lo que podría pasarles, lo peor es que no hay vuelta atrás, ya que quienes quieren huir o desertar también son asesinados. “Caminaran tanto como puedan, pero a veces el cuerpo no hará caso. A algunos se les detendrá el corazón, a otros su cerebro… y la sangre correrá repentinamente. Hay un ganador y no hay meta”, finaliza el alto mando militar.

“THE LONG WALK” SE BASA EN UN LIBRO

El filme “The Long Walk” se basa en la novela homónima de 1979 de Stephen King (bajo su seudónimo Richard Bachman). Tal como lo presenta el tráiler, en sus páginas nos narra la historia de los participantes de una competición de caminata, donde el ganador será el único que logre sobrevivir.

En total, un centenar de jóvenes debe mantener un ritmo constante para ganar un gran premio; el que venza podrá pedir cualquier cosa, aunque para lograrlo verá morir a los otros noventa y nueve participantes tras lanzarles tres advertencias; por tanto, todo termina cuando solamente haya un vencedor.

Cuando uno de los soldados mata a un competidor en “The Long Walk” (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

ELENCO DE “CAMINA O MUERE”

La película está protagonizada por Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez, Josh Hamilton, Judy Greer y Mark Hamill.

A continuación, los papeles de algunos de los actores de esta producción estadounidense de suspenso y terror distópico.

Cooper Hoffman como Raymond Garraty

David Jonsson como Peter McVries

Garrett Wareing como Stebbins

Joshua Odjick como Collie Parker

Tut Nyuot como Arthur Baker

Charlie Plummer como Gary Barkovitch

Ben Wang como Hank Olson

Roman Griffin Davis como Thomas Curley

Mark Hamill como El Mayor / El comandante

Judy Greer como la Sra. Garraty

Josh Hamilton como el Sr. Garraty

Tras darse cuenta de lo terrorífico que es la competencia en “The Long Walk”, algunos jóvenes le pierden el respeto a las autoridades (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

